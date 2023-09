Buitengewone kognitiewe vermoë ontbloot in breinlose bokjellievis

Navorsers het 'n merkwaardige ontdekking gemaak met betrekking tot die kognitiewe vermoëns van Karibiese boksjellievisse, wat aan die lig gebring het dat hierdie breinlose wesens 'n onverwagte vermoë het om uit visuele leidrade te leer. Hierdie vorm van leer, bekend as assosiatiewe leer, behels die herkenning en koppeling van visuele stimuli aan spesifieke uitkomste, wat die jellievisse in staat stel om aan te pas en hindernisse in hul omgewing te vermy.

In 'n eksperiment wat deur mariene bioloë aan die Universiteit van Kopenhagen uitgevoer is, is die boksjellievisse in 'n tenk geplaas met glasmure versier met strepe van wisselende donkerte, wat die visuele kompleksiteit van mangrovewortels naboots. Verbasend genoeg het die jellievis binne so min as drie tot ses pogings vinnig geleer om deur dele te navigeer waar die tralies minder sigbaar was. As die strepe egter meer opvallend gemaak of heeltemal verwyder word, sou die jellievisse sukkel om hul pad te vind.

Hierdie navorsing daag die oortuiging uit dat leer en komplekse kognitiewe vermoëns uitsluitlik gereserveer is vir wesens met groter breine. Ten spyte van die besit van slegs 'n fraksie van die neurone wat in ander diere gevind word, toon die bokjellievis 'n vergelykbare tempo van leer. Dit dui daarop dat die vermoë om te leer deur assosiasie 'n fundamentele eienskap van senuweestelsels kan wees, wat miljoene jare terugdateer na 'n gemeenskaplike voorouer wat deur jellievisse en meer gevorderde diere gedeel word.

Die implikasies van hierdie ontdekking strek verder as wetenskaplike nuuskierigheid. Om te verstaan ​​hoe hierdie breinlose wesens sulke leervermoëns bereik, kan beduidende implikasies hê vir velde soos neurowetenskap en kunsmatige intelligensie. Verder vra dit 'n herevaluering van ons begrip van intelligensie en kognisie en hoe hulle oor miljoene jare ontwikkel het.

Ten slotte beklemtoon hierdie baanbrekende navorsing die raaisels wat nog in die natuurlike wêreld ontbloot moet word. Die onthulling van sulke gesofistikeerde leervermoëns in oënskynlik eenvoudige organismes moedig 'n breër perspektief op intelligensie aan en herinner ons daaraan dat dit baie meer wydverspreid in die diereryk kan wees as wat voorheen gedink is.

Bronne:

- Universiteit van Kopenhagen

– Tydskrif vir Eksperimentele Biologie