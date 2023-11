Tiny Beads Verbeter Ensiemstabiliteit vir Biokatalise

Navorsers van die Departement Biologie aan die Ruhr Universiteit Bochum in Duitsland het 'n nuwe metode ontdek om ensieme te beskerm en hul stabiliteit tydens plasmagedrewe biokatalise te verbeter. Ensieme is bekend vir hul vermoë om substrate in waardevolle produkte om te skakel, maar hulle is dikwels vatbaar vir vernietiging wanneer dit aan plasmas blootgestel word. Deur ensieme aan klein kraletjies te heg, kon die navorsers hulle egter teen die skadelike effekte van die plasma beskerm en sodoende tot 44 keer langer aktief hou.

Plasma, 'n energiek gas, word tipies as 'n mede-substraat in biokatalise gebruik om ensiematiese reaksies aan te dryf. In hierdie studie het die navorsers gefokus op die gebruik van tegniese plasmas om 'n substraat in 'n meer waardevolle produk te omskep deur ensieme te gebruik wat waterstofperoksied gebruik. Hulle het 'n model-ensiem genaamd nie-spesifieke peroksigenase (AaeUPO) van die eetbare swam Agrocybe aegerita gekies.

Die belangrikste uitdaging wat hulle in die gesig gestaar het, was die vinnige inaktivering van ensieme tydens plasmabehandeling. Om dit aan te spreek, het die navorsers die tegniek van ensiem-immobilisering aangewend deur die ensieme aan klein kraletjies met 'n poreuse oppervlak te heg. Die krale het as gevolg van swaartekrag aan die onderkant van die reaktor gaan sit en 'n beskermende sone tussen die plasma en die ensieme geskep.

Die navorsers het verskeie soorte krale met verskillende oppervlak-eienskappe en bedekkings getoets. Nadat hulle die ensieme op die krale geïmmobiliseer het, het hulle dit vir verskillende tydperke aan plasma blootgestel en hul aktiwiteit vergelyk met onbehandelde kontroles. Die resultate het getoon dat krale met harsoppervlaktes, veral amino- en epoksie-butielkrale, die beste uitkomste gelewer het, wat 'n sterk kovalente binding tussen die ensieme en draermateriaal aandui.

Verder, deur die plasmabehandeling vir die mees belowende kandidate tot tot een uur uit te brei, het die navorsers 'n 44-voudige toename in ensiemstabiliteit behaal. Hierdie deurbraak maak nuwe moontlikhede oop vir die kombinasie van ensieme met tegniese plasmas in toekomstige toepassings.

Algehele, die ontdekking van hierdie innoverende tegniek met behulp van klein kraletjies beskerm nie net ensieme nie, maar verhoog ook hul stabiliteit tydens plasma-gedrewe biokatalise. Hierdie vooruitgang kan lei tot die ontwikkeling van meer doeltreffende en volhoubare biokatalitiese prosesse vir verskeie industrieë, insluitend farmaseutiese produkte, biotegnologie en fyn chemikalieë.

Algemene vrae (FAQ)

V: Wat is biokatalise?

A: Biokatalise is die gebruik van natuurlike katalisators, soos ensieme, om chemiese reaksies in verskeie industriële prosesse uit te voer.

V: Wat is plasmas?

A: Plasmas is bekragtigde gasse wat verskeie reaktiewe spesies bevat, soos waterstofperoksied, en word as mede-substrate in biokatalitiese reaksies gebruik.

V: Wat is ensiem-immobilisering?

A: Ensiem-immobilisasie verwys na die tegniek om ensieme aan 'n soliede ondersteuning, soos krale, te heg om hul stabiliteit te verbeter en hul hergebruik in biokatalise te vergemaklik.

V: Hoe beskerm immobilisasie op krale ensieme tydens plasmabehandeling?

A: Immobilisasie op krale skep 'n fisiese versperring tussen die plasma en die ensieme, beskerm hulle teen die vernietigende effekte en verhoog hul stabiliteit.

V: Hoe bevoordeel hierdie innovasie biokatalise?

A: Deur ensiemaktiwiteit vir langer tydperke te bewaar, maak hierdie innovasie meer doeltreffende en volhoubare biokatalitiese prosesse moontlik, wat lei tot die produksie van waardevolle stowwe in nywerhede soos farmaseutiese produkte en biotegnologie.