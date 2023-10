Tydsberekening van plant-evolusie met 'n epigenetiese horlosie

Onlangse ontdekkings op die gebied van epigenetika het aan die lig gebring dat epigenetiese veranderinge gedurende 'n individu se leeftyd ophoop en dat hierdie veranderinge met chronologiese ouderdom in soogdiere verband hou. By mense het dit gelei tot die ontwikkeling van epigenetiese horlosies wat as biomerkers van veroudering dien. Nou het 'n nuwe studie getoon dat epigenetiese horlosies ook in plante bestaan, en hulle kan tyd oor verskeie generasies akkuraat meet.

Die internasionale navorsingspan, saam gelei deur die Universiteit van Georgia, die GEOMAR Helmholtz Sentrum vir Oseaannavorsing Kiel, en die Tegniese Universiteit van München, het hul bevindinge in die vaktydskrif Science gepubliseer. Hulle het ontdek dat epigenetiese horlosies in plante tyd kan meet met 'n resolusie wat wissel van dekades tot eeue, wat 'n akkuraatheid bied wat tradisionele DNA-mutasie-gebaseerde horlosies nie kan bereik nie.

Die bestaan ​​van epigenetiese horlosies in plante het beduidende implikasies vir die beantwoording van mikro-evolusionêre vrae. Hierdie horlosies kan byvoorbeeld lig werp op die tydsberekening van indringerspesies se bekendstelling en die gevolge van menslike aktiwiteite sedert moderne industrialisasie.

Die studie het die bestaan ​​van 'n epigenetiese horlosie in plante getoon deur die studie van DNA-metilering in 'n 300 jaar oue populierboom. Die navorsers het DNA-metileringsdata gekombineer met takdeursnee en kerndata om takouderdom akkuraat te skat. Hulle het gevind dat die DNA-metileringsdata alleen die ouderdom van 'n tak akkuraat kan skat, wat die teenwoordigheid van 'n epigenetiese horlosie in plante aandui.

Verdere eksperimente met die selfbevrugte plant A. thaliana en die klonale seegras Z. marina het die akkuraatheid van plant epigenetiese horlosies in die weerspieëling van bekende divergensie tye bevestig. Die navorsers het ook eksperimentele evolusiepopulasies van A. thaliana getoets, wat hulle aan verskillende omgewings blootgestel het, en gevind dat epigenetiese horlosies die tyd van stamboom akkuraat geskat het.

Hierdie navorsing open nuwe moontlikhede om plant-evolusie en die ouderdom van groot klone van plante te verstaan. Met hierdie epigenetiese horlosie kan wetenskaplikes populasies akkuraat dateer en langdurige vrae rakende plantouderdom en -evolusie aanspreek.

Bronne:

– “’n Evolusionêre epigenetiese horlosie in plante” – Wetenskap (doi: 10.1126/science.adh9443)

- Universiteit van Georgia