Nuwe navorsing dui daarop dat 19de-eeuse aardbewings steeds naskokke in die VSA kan veroorsaak

Onlangse navorsing het 'n verrassende verband onthul tussen aardbewings wat in die 19de eeu plaasgevind het en voortdurende seismiese aktiwiteit in die sentrale en oostelike Verenigde State. Die studie, gepubliseer in die Journal of Geophysical Research: Solid Earth, het seismiese data van drie historiese aardbewings ontleed en tot die gevolgtrekking gekom dat sommige moderne seismisiteit in hierdie streke langlewende naskokke kan wees, gemeng met agtergrondseismisiteit.

Tradisioneel volg naskokke op groot aardbewings en kan dit vir weke of selfs dekades voortduur. In die geval van die sentrale en oostelike Verenigde State blyk dit egter dat naskokke van gebeure wat in die 1800's plaasgevind het, steeds kan voorkom.

Die studie het gefokus op drie historiese aardbewinggebeure: een naby suidoostelike Quebec, Kanada, in 1663; 'n reeks aardbewings naby die Missouri-Kentucky-grens van 1811 tot 1812; en 'n aardbewing in Charleston, Suid-Carolina, in 1886. Hierdie gebeure was van die sterkste aardbewings in Noord-Amerika se opgetekende geskiedenis.

Die navorsers het 'n statistiese benadering genaamd die naaste buur-metode gebruik om te bepaal of onlangse aardbewings waarskynlik naskokke of agtergrondseismisiteit was. Deur die tyd, afstand en omvang van gebeurtenispare te ontleed, kon hulle verbande tussen aardbewings identifiseer.

Die bevindinge van die studie het voorgestel dat die naskokvolgorde naby suidoostelike Quebec geëindig het, en moderne seismisiteit in daardie gebied is nie verwant aan die ou aardbewing nie. In die ander twee streke was ongeveer 30% van aardbewings naby die Missouri-Kentucky-grens en 16% van aardbewings in Charleston egter waarskynlik naskokke van die historiese gebeure.

Hierdie ontdekking het belangrike implikasies vir die beoordeling van seismiese risiko's in hierdie streke. Terwyl agtergrondseismisiteit die oorheersende oorsaak van aardbewings bly, dui die teenwoordigheid van voortdurende naskokke daarop dat spanningsaanwas steeds plaasvind. Dit kan moontlik lei tot groter aardbewings in die toekoms.

Om die oorsprong van moderne seismisiteit te verstaan, is noodsaaklik vir die bepaling van toekomstige ramprisiko's en die ontwikkeling van effektiewe gevaarbepalings. Verdere navorsing is nodig om die verband tussen 19de-eeuse aardbewings en voortgesette naskokke te ondersoek, asook om die onderliggende prosesse beter te verstaan.

FAQ

Wat is naskokke?

Naskokke is kleiner aardbewings wat plaasvind nadat 'n groter aardbewing plaasgevind het. Hulle word veroorsaak deur die heraanpassing van die fout na die aanvanklike aardbewing.

Kan naskokke skade aanrig?

Alhoewel naskokke tipies kleiner in omvang is as die hoofskok, kan dit steeds skade aan infrastruktuur veroorsaak en herstelpogings van die oorspronklike aardbewing belemmer.

Hoe onderskei wetenskaplikes tussen naskokke en agtergrondseismisiteit?

Wetenskaplikes gebruik verskeie metodes, soos die naaste buurstatistiese benadering, om te bepaal of onlangse aardbewings waarskynlik naskokke of onverwante agtergrond seismiese aktiwiteit sal wees. Faktore soos afstand, tydsberekening en omvang van die aardbewings word in ag geneem.