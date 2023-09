Tydsverloop-video wys pragtige ster-uitbarsting van Eta Carinae

Wetenskaplikes het onlangs 'n tydsverloop-video vrygestel wat 'n ster-uitbarsting vertoon wat 180 jaar gelede plaasgevind het. Die beeldmateriaal, saamgestel uit twee dekades se data wat deur NASA se Chandra X-straalsterrewag vasgelê is, bied 'n boeiende blik op die verlede.

Die video kombineer waarnemings van Chandra, geneem tussen 1999 en 2020, met data van ESA se XMM-Newton-ruimtetuig. Hierdie datastelle is gebruik om die plofbare gebeurtenis bekend as die "Groot Uitbarsting" van Eta Carinae vas te lê, 'n sterrestelsel met twee massiewe sterre.

Eta Carinae se “Groot Uitbarsting” is vermoedelik die gevolg van die botsing van twee sterre wat aanvanklik deel was van 'n driesterstelsel. Die gebeurtenis, wat in die middel van die 19de eeu plaasgevind het, word vandag nog waargeneem.

Die tydsverloop-beeldmateriaal onthul die uitbreiding van die ontploffing in die ruimte, met snelhede wat 'n verstommende 4.5 miljoen myl per uur bereik. Dit wys hoe Eta Carinae 'n aansienlike hoeveelheid massa, tussen 10 en 45 keer die massa van die Son, uitgestoot het, en twee sferiese gaswolke, bekend as die Homunculus-newel, gevorm het.

Die blou wolk wat in die video sigbaar is, verteenwoordig die Homunculus-newel, terwyl die groeiende helder oranje ring die uitbreiding van X-strale-emissies met verloop van tyd demonstreer. Daarbenewens beklemtoon die video die teenwoordigheid van 'n voorheen onbekende dowwe dop van X-strale buite die uitdyende ring.

Hierdie nuwe beeldmateriaal en die gepaardgaande diep beeld bied waardevolle insigte in Eta Carinae se wisselvallige geskiedenis. Die waarnemings werp lig op die vinnige uitbreiding van die ring en verskaf leidrade tot die sterstelsel se komplekse evolusie.

Die tydsverloopvideo wys nie net die ongelooflike wetenskaplike prestasies van sterrekundiges nie, maar bied ook 'n hypnotiserende reis deur tyd. Dit stel ons in staat om die gevolge van 'n beduidende stergebeurtenis te sien wat byna twee eeue gelede plaasgevind het.

Definisies:

– Chandra X-ray Observatory: ’n Ruimteteleskoop wat in 1999 deur NASA gelanseer is om die X-straal-emissies van hemelliggame te bestudeer.

– Eta Carinae: ’n Massiewe sterrestelsel wat in die Carina-sterrebeeld geleë is, ongeveer 7,500 XNUMX ligjare van die aarde af.

– Homunculus Nebula: Die naam gegee aan die twee sferiese wolke gas wat gevorm is uit die materiaal wat tydens die “Groot Uitbarsting” van Eta Carinae uitgeskiet is.

Bronne:

– NASA Chandra X-straalsterrewag

– ESA XMM-Newton-ruimtetuig