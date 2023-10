NASA se Psyche Spacecraft Begin Reis na Metal Asteroid

NASA se Psyche-ruimtetuig het 'n ses jaar lange reis onderneem om 'n seldsame asteroïde te verken wat hoofsaaklik van metaal gemaak is. Terwyl die meeste asteroïdes uit rots of ys bestaan, sal Psyche die eerste sending na 'n metaalwêreld wees. Wetenskaplikes glo dat die asteroïde, wat na die Griekse godin van die siel vernoem is, dalk die oorblyfsels van ’n vroeë planeet se kern kan wees.

Die ruimtetuig is deur SpaceX vanaf NASA se Kennedy-ruimtesentrum gelanseer en sal na verwagting die asteroïde in 2029 bereik. Psyche is die grootste van die nege bekende metaalryke asteroïdes en is geleë in die hoof asteroïdegordel tussen Mars en Jupiter. Wetenskaplikes verwag dat die asteroïde vol yster, nikkel en ander metale is, moontlik met spore van goud, platinum of silwer.

Die verkenning van hierdie unieke asteroïde kan waardevolle insigte verskaf oor die innerlike werking van planete, insluitend die Aarde. Deur Psyche te bestudeer, hoop wetenskaplikes om 'n beter begrip te kry van die ontoeganklike kerne van rotsagtige planete en die vorming van die sonnestelsel.

Die sending sal sonkrag-elektriese aandrywing gebruik, en die ruimtetuig sal in 2026 verby Mars vlieg om 'n swaartekrag-hupstoot te kry. In 2029 sal Psyche probeer om in 'n wentelbaan om die asteroïde te gaan en gedetailleerde waarnemings te doen. Die ruimtetuig sal toegerus word met 'n eksperimentele kommunikasiestelsel wat lasers gebruik om data oor te dra, wat 'n aansienlike toename in inligtingoordrag vanuit diep ruimte moontlik maak.

NASA se Psyche-sending het vertragings ondervind weens sagtewaretoetsprobleme, maar dit is nou op koers om sy bestemming te bereik. Die asteroïde-sending val saam met 'n ander NASA-ruimtetuig wat onlangs asteroïdemonsters na die aarde teruggestuur het, wat ons begrip van hierdie buiteaardse voorwerpe verder bevorder.

Bronne:

