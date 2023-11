Nuwe insigte oor die lot van eksoplanete wat om Rho Coronae Borealis wentel

’n Onlangse studie het lig gewerp op die toekoms van vier eksoplanete wat om Rho Coronae Borealis wentel, ’n ster wat ongeveer 57 ligjare daarvandaan geleë is. Onder leiding van Stephen R. Kane van die Departement Aard- en Planetêre Wetenskappe aan die Universiteit van Kalifornië, Riverside, ondersoek die navorsing die potensiële gevolge vir hierdie eksoplanete soos hul gasheerster sy rooireusfase betree.

Rho Coronae Borealis, 'n geel dwergster soortgelyk aan ons Son, is twee keer so oud en vertoon soortgelyke eienskappe in terme van massa, radius en helderheid. Die naderende rooi-reus-fase hou groot kommer vir die eksoplanete in sy bewoonbare sone in. Kane se studie, getiteld "Planetary Enulfment Prognosis within the Rho CrB System," ondersoek die lot van hierdie hemelliggame.

Deur die gebruik van sterre-evolusiemodelle, voorspel Kane dat Rho Coronae Borealis binne 1 tot 1.5 miljard jaar in 'n rooi reus sal oorgaan. Rooi reuse het die vermoë om geweldig uit te brei en moontlik deursnee van tot een miljard kilometer te bereik. Net soos ons Son na verwagting sy binneplanete sal verteer of uitwis, sal Rho Coronae Borealis waarskynlik die voorbeeld volg.

Onder die vier eksoplanete—Rho Coronae Borealis b, c, d en e—staan ​​dié naaste aan die ster, naamlik e, b en c, die grootste risiko. Die noue opstelling van hierdie planete in die binneste sonnestelsel spel hul onvermydelike ondergang. Hulle wissel in massa, met sommige wat as super-aardes kwalifiseer en ander wat soos gasreuse lyk.

Terwyl sommige navorsing daarop dui dat sekere planete binne die 3 tot 5 astronomiese eenheidsreeks onvermydelik sal swig voor verswelging, kan ander faktore tot hul oorlewing bydra. Gravitasie-interaksies tussen planete kan hul bane verander, wat moontlik lei tot ontsnapping uit die uitbreidende ster se vernietigende bereik. Die komplekse aard van hierdie interaksies laat egter onsekerheid oor die uiteindelike uitkoms.

Navorsers erken die moontlikheid dat sommige planete kan voortduur deur die ster se vertrek van die Rooi Reuse Tak (RGB) en selfs die daaropvolgende Asimptotiese Reuse Tak (AGB) fase. Alhoewel die besonderhede van die ster se samestelling sy lot beïnvloed, moet die deurslaggewende determinante vir die planete se oorlewing nog uitgeklaar word.

Kane se ontleding sluit plotte in wat die ster se toekomstige veranderinge in massa, helderheid en radius illustreer, langs die posisies van die eksoplanete. Hierdie beeldmateriaal beklemtoon skerp die gevaar wat op hierdie hemelliggame wag.

Terwyl navorsers voortgaan om modelle en simulasies te verfyn, bied die waarneming van sterre wat reeds die hoofreeks verlaat het, waardevolle insig in die ingewikkelde prosesse onderliggend aan die lot van planetêre stelsels soos Rho Coronae Borealis.