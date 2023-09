Drie nuut ontdekte Jurassic-era Dinosaur Track Sites in Marokko

Navorsers van Sidi Mohamed Ben Abdellah Universiteit, Liverpool John Moores Universiteit en die Universiteit van Birmingham het drie nuwe Jurassic-era-dinosourusbaanterreine in Marokko ontdek. Hierdie spoorterreine, wat in die Isli-geologiese formasie in die Imilchil-Outerbat-streek gevind word, bevat spore van verskeie soorte dinosourusse.

Spoorterreine is gebiede waar spore wat deur antieke wesens agtergelaat is in klip bewaar gebly het. Met verloop van tyd word hierdie spore begrawe en in rots gekompakteer. Erosie stel uiteindelik die spore bloot, wat paleobioloë van waardevolle inligting voorsien oor die wesens wat eens in die gebied rondgedwaal het.

Die drie nuut ontdekte spoorterreine is gedateer om tussen 145 en 165 miljoen jaar oud te wees, wat hulle binne die Jurassic-tydperk plaas. Hulle bevat 'n uiteenlopende reeks snitte wat vermoedelik deur verskillende soorte dinosourusse gemaak is.

Een van die spoorterreine strek oor ongeveer 61 meter en bevat 18 spoorweë. Van hierdie spoorweë word vermoedelik ses deur sauropode gemaak, 11 deur teropode, en een deur 'n ornitopode. 'n Ander baanterrein is net meer as nege meter en beskik oor twee spoorweë wat deur volwasse teropode en verskeie jong teropode gemaak is. Die derde terrein is byna vyf meter lank en bevat 'n verskeidenheid voëlagtige teropodespore.

Hoewel ’n groot aantal spore gevind is, het die navorsers nog nie enige daarvan met spesifieke liggaamsfossiele verbind nie weens die skaarste aan dinosourusfossiele in die gebied.

Die bevindinge van hierdie studie is in die joernaal Royal Society Open Science gepubliseer.

