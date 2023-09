NASA-ruimtevaarder en Russiese ruimtevaarders keer terug na die aarde na jaarlange sending

’n Amerikaanse NASA-ruimtevaarder en twee Russiese ruimtevaarders het veilig na die aarde teruggekeer nadat hulle net meer as ’n jaar in die ruimte deurgebring het. Hierdie verlengde verblyf het 'n nuwe rekord vir die langste Amerikaanse ruimtevlug opgestel. Die trio het in 'n afgeleë gebied van Kazakstan geland deur in 'n Sojoez-kapsule af te sak, wat 'n plaasvervanger was vir hul oorspronklike rit wat deur ruimterommel beskadig is en sy koelmiddel verloor het terwyl dit by die Internasionale Ruimtestasie vasgemaak is.

Oorspronklik beplan as 'n sending van 180 dae, die lang verblyf was die gevolg van die onvoorsiene omstandighede. NASA-ruimtevaarder Frank Rubio het meer as twee weke langer in die ruimte deurgebring as die vorige rekordhouer, Mark Vande Hei. Die wêreldrekord vir die langste ruimtesending word egter steeds gehou deur Russiese ruimtevaarders wat in die middel-437's 1990 dae in die ruimte deurgebring het.

Die Sojoes-kapsule wat vir die terugreis gebruik is, was 'n plaasvervanger wat in Februarie bekendgestel is. Daar word vermoed dat 'n stuk ruimterommel die verkoeler van hul oorspronklike kapsule deurboor het, wat kommer oor die kapsule se elektronika en insittendes se oorverhitting veroorsaak het. As 'n voorsorgmaatreël het die tuig leeg teruggekeer.

Die ruimtevaarders is uiteindelik twee weke gelede deur 'n nuwe bemanning vervang, aangesien daar vroeër geen Sojoez-kapsule beskikbaar was nie. Denemarke se Andreas Mogensen, die ruimtestasie se nuwe bevelvoerder, het dankbaarheid teenoor die terugkerende ruimtevaarders uitgespreek voordat hulle van die Internasionale Ruimtestasie vertrek het.

Gedurende die afdraande het die drie ruimtevaarders gerapporteer dat hulle goed gevoel het. Hulle het intense gravitasiekragte ervaar toe hul kapsule weer die aarde se atmosfeer binnegedring het en uiteindelik in die kaal Kazakse steppe beland het. Herstelspanne het dadelik per helikopters opgedaag om die ruimtevaarders by te staan.

NASA-ruimtevaarder Frank Rubio het die lang duur in die ruimte beskryf as sielkundig uitdagend, en hy het erken dat hy aanvanklik nie sou ingestem het tot 'n volle jaar in die ruimte nie. Hy het verskeie belangrike gesinsmylpale gemis tydens sy tyd weg. Tans is daar geen planne vir meer jaarlange missies deur NASA nie. Rubio se rekord kan nog lank staan.

Die drie ruimtevaarders het altesaam 157 miljoen myl afgelê en het sedert hul lansering verlede jaar in September byna 6,000 XNUMX keer om die aarde wentel.

– Definisie van Sojoes-kapsule: ’n Bemande ruimtetuig wat deur Rusland vir menslike ruimtevlug gebruik word.

– Definisie van Internasionale Ruimtestasie (ISS): ’n Bewoonbare kunsmatige satelliet wat as ruimtenavorsingslaboratorium dien.

– Definisie van ruimte-rommel: Verlore mensgemaakte voorwerpe in die ruimte, insluitend ou satelliete en fragmente van vuurpyllanserings.