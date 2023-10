Navorsers ontwikkel nuwe tegniek vir skadevrye proteïenanalise

Navorsers van die Texas A&M Universiteit en TEES het 'n deurbraak gemaak in proteïenanalise deur 'n nuwe tegniek bekend te stel genaamd termostabiele-Raman-interaksie-profilering (TRIP). Tradisioneel was Raman-spektroskopie uitdagend vir biomediese navorsers as gevolg van die skade wat aan lewende proteïene aangerig is tydens optiese metings. Die TRIP-benadering maak egter voorsiening vir lae-konsentrasie, lae dosis siftings van proteïen-tot-ligand interaksies in relevante toestande, wat etiketvrye, hoogs reproduceerbare metings verskaf.

Raman-spektroskopie is 'n tegniek wat behels dat monochromatiese lig op 'n monster skyn en die verstrooide lig wat na vore kom, waarneem. Die hitte wat deur die lig gegenereer word, het egter histories gelei tot die vernietiging van lewende proteïene, wat tot inkonsekwente resultate gelei het. Nou bied TRIP 'n oplossing deur die oppervlak of substraat af te koel, wat proteïenskade voorkom. Dit stel navorsers in staat om die nodige inligting te bekom sonder om die integriteit van die proteïene in te boet.

Die implikasies van hierdie deurbraak is beduidend. Proteïen-ligand-interaksies speel 'n deurslaggewende rol in verskeie biologiese prosesse, insluitend seintransduksie, immuunresponse en geenregulering. TRIP se vermoë om hierdie interaksies intyds op te spoor kan die tydlyn vir dwelm- en entstoftoetsing verkort, wat moontlik lei tot vinniger en kostedoeltreffender ontwikkeling.

Verder vereis die TRIP-tegniek kleiner monstergroottes en laer proteïenkonsentrasies, wat dit 'n meer koste-effektiewe opsie vir toetsing maak. Hierdie vooruitgang in proteïenontleding het die potensiaal om kliniese toetsing te revolusioneer deur dieselfde dag resultate met hoër akkuraatheid te verskaf.

Die navorsingspan ondersoek ook bykomende toepassings vir die TRIP-metode. Hulle hoop om die chemiese samestelling van proteïene met behulp van hierdie tegniek te identifiseer, wat implikasies vir DNS-analise en ander biologiese molekules kan hê.

Oor die algemeen bied die ontwikkeling van die TRIP-tegniek 'n belowende oplossing vir die uitdagings wat in proteïenanalise in die gesig gestaar word. Met sy vermoë om skadevrye metings in relevante toestande te verskaf, het TRIP die potensiaal om verskeie velde te transformeer, insluitend geneesmiddelontwikkeling, entstoftoetsing en kliniese diagnostiek.

Bronne:

– “Etiketvrye geneesmiddelinteraksie-sifting via Raman-mikroskopie” deur Narangerel Altangerel, Benjamin W. Neuman, Philip R. Hemmer, Vladislav V. Yakovlev, Navid Rajil, Zhenhuan Yi, Alexei V. Sokolov en Marlan O. Scully

– Ondersteun deur die Lugmagkantoor vir Wetenskaplike Navorsing (AFOSR), die Kantoor vir Vlootnavorsing, die Robert A. Welch-stigting, TEES, die National Institutes of Health, en die Texas A&M University X Grants-program.