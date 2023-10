Verkenning van bewaringswette in kwantummeganika

Bewaringswette is fundamentele beginsels in fisika wat die behoud van sekere hoeveelhede of eienskappe in geïsoleerde fisiese sisteme oor tyd beskryf. Hierdie wette, wat die behoud van massa-energie, momentum en elektriese lading insluit, is deurslaggewend om die gedrag van die heelal te verstaan. Hulle bepaal die prosesse wat in die natuur kan of nie kan plaasvind nie. Byvoorbeeld, die behoud van momentum openbaar dat die som van alle momenta konstant bly in 'n geslote sisteem voor en na 'n gebeurtenis, soos 'n botsing.

Terwyl bewaringswette goed gevestig is in klassieke meganika, word dit meer intrigerend op die gebied van kwantummeganika. In kwantummeganika word bewaringstellings afgelei van beginsels soos die simmetrieë van fisiese sisteme, anders as klassieke meganika waar dit van die begin af aangeneem word.

In 'n nuwe studie gepubliseer in Proceedings of the National Academy of Sciences, het navorsers 'n gedagte-eksperiment ontwikkel om bewaringswette in kwantummeganika verder te ondersoek. Gedagte-eksperimente, hipotetiese scenario's wat gebruik word om die gevolge van teorieë en beginsels te verken, verskaf nuwe insigte in die aard van kwantummeganika.

Die gedagte-eksperiment wat deur die navorsers geskep is, behels twee karakters, Alice en Bob, wat op stoele sit met wiele na mekaar toe. Wanneer hulle mekaar druk, beweeg hulle in teenoorgestelde rigtings teen dieselfde spoed, wat lei tot 'n konstante som van snelhede gelyk aan nul. Dit demonstreer die behoud van momentum binne die kwantumryk.

Die betekenis van hierdie gedagte-eksperiment strek verder as die spesifieke scenario daarvan. Dit illustreer die universele toepaslikheid van bewaringswette, wat scenario's met wisselende massas, aanvanklike beweging en komplekse interaksies insluit. Bewaringswette kom uit die simmetrieë wat in die natuur voorkom, en hul voorspelbaarheid geld ongeag die spesifieke besonderhede van die interaksies.

In kwantummeganika staar tradisionele bewaringswette egter uitdagings in die gesig. Die meting van 'n spesifieke hoeveelheid in 'n kwantumstelsel versteur die stelsel, wat die daaropvolgende evolusie fundamenteel verander. Om hierdie uitdaging te oorkom, het die navorsers 'n eksperimentele opstelling ontwerp wat behels het die voorbereiding van 'n kwantumstelsel in 'n spesifieke aanvanklike toestand en die meting van 'n bewaarde hoeveelheid onmiddellik na voorbereiding. Hulle het toe die stelsel toegelaat om sonder enige metings te ontwikkel, wat aan die lig gebring het dat die behoud van hoekmomentum selfs in individuele gevalle voortduur.

Hierdie studie dra by tot 'n dieper begrip van die onderliggende beginsels van kwantummeganika en die bewaringswette wat die gedrag van kwantumstelsels beheer. Deur hierdie wette te verken deur denkeksperimente en innoverende eksperimentele opstellings, kan wetenskaplikes voortgaan om die geheimenisse van die kwantumryk te ontrafel.

Bronne:

– Titel: Bewaringswette in kwantummeganika wat in eksperimente verduidelik word

Bron: Proceedings of the National Academy of Sciences

Skrywers: George Zaharia, Markus S. Kirschner, Sandu Popescu

Datum: November 2020