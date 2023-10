Die raaisel van vroeë helder sterrestelsels opgelos: Bursty Star Formation

Die James Webb-ruimteteleskoop (JWST) het onlangs beelde vasgevang van sommige van die heelal se vroegste sterrestelsels, wat binne 'n paar honderd miljoen jaar na die Oerknal gevorm het. Hierdie sterrestelsels het te helder, te groot en te ontwikkel vir hul ouderdom gelyk, wat die standaardmodel van kosmologie uitdaag. Nuwe navorsing wat in The Astrophysical Journal Letters gepubliseer is, dui egter daarop dat gebarste stervorming, 'n verskynsel wat kort, intense periodes van stergeboorte en dood behels, gevolg deur langer, stiller fases, hierdie raaisel kan verklaar.

Die navorsers het gevorderde rekenaarsimulasies van die Terugvoer van Relativistiese Omgewings (FIRE)-projek gebruik om hierdie kwessie te ondersoek. Die simulasies het aan die lig gebring dat gebarste stervorming verantwoordelik kan wees vir die verrassende helderheid wat waargeneem is in die vroeë sterrestelsels wat deur JWST vasgevang is. Barsterige stervorming is algemeen in laemassa-sterrestelsels en word gekenmerk deur uitbarstings van stervorming gevolg deur supernova-ontploffings, wat gas uitstoot wat later terugval om nuwe sterre te vorm. Wanneer sterrestelsels egter massief genoeg word, hou hul swaartekrag die sterrestelsel bymekaar en bring dit in 'n bestendige toestand, wat die uitstoot van gas voorkom.

As dit bevestig word, sal hierdie verduideliking die behoefte aan hersienings of aanpassings aan die standaardmodel van kosmologie vermy. Die bevindinge werp lig op die fisika van kosmiese dagbreek en daag vorige bespiegelings oor die vroeë heelal uit. Deur soliede waarnemingsbewyse te verskaf, het die JWST ons begrip van die fisiese besonderhede van sterrestelsels aansienlik vergroot en ons in staat gestel om die fisika van die vroeë heelal te herbesoek en te bestudeer.

Bronne:

– The Astrophysical Journal Letters

– Guochao Sun, 'n nadoktorale genoot aan die Noordwes-Universiteit

– Claude-André Faucher-Giguère, ’n sterrekundige aan die Noordwes-Universiteit