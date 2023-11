Ruimtevaarder Thomas K. “TK” Mattingly is op 87 oorlede

Ruimtevaarder Thomas K. “TK” Mattingly, bekend vir sy instrumentele rol in die leiding van die noodlottige Apollo 13-sending terug na die aarde in 1970, is op die ouderdom van 87 oorlede. Mattingly, wat sy loopbaan as 'n vlootvlieënier begin het, het by NASA se ruimtevaarderklas van 1966 en het daarna as die bevelmodule-vlieënier op Apollo 16 gedien, waartydens ruimtevaarders die maan se Descartes-hoogland verken het in 1972. Dit was egter sy deurslaggewende bydrae tot Apollo 13 wat sy nalatenskap versterk het.

Mattingly, wat oorspronklik geskeduleer was om deel van die Apollo 13-bemanning te wees, is uiteindelik 72 uur voor die sending se bekendstelling vervang weens kommer oor 'n moontlike blootstelling aan rubella. Hierdie wending van die lot, hoewel teleurstellend vir Mattingly, het uiteindelik sy lewe gered. 'n Ontploffing op Apollo 13 het gelei tot die ikoniese oproep om hulp, "Houston, ons het 'n probleem hier gehad," wat die missie vir ewig in die geskiedenis ets.

Mattingly se kundigheid en kritiese besluitneming op die grond was uiters belangrik om die veilige terugkeer van ruimtevaarders John “Jack” Swigert, Fred Haise en James Lovell te verseker. Sy bydraes tydens hierdie krisis was deurslaggewend, en sy leiding was instrumenteel om die gewonde ruimtetuig en sy bemanning veilig terug na die aarde te bring.

Benewens sy betrokkenheid by die Apollo-program, het Mattingly die laaste toetsvlug van die ruimtetuig Columbia in 1982 beveel. Deur sy beduidende bydraes tot ruimteverkenning het Mattingly die grense van menslike kennis verskuif en die weg gebaan vir toekomstige vooruitgang.

Ons neem afskeid van 'n ware Amerikaanse held en 'n passievolle ontdekkingsreisiger. Mattingly se nalatenskap sal voortleef in die annale van die geskiedenis, aangesien sy dapperheid en onwrikbare toewyding tot die strewe na kennis steeds generasies inspireer om na die sterre te reik.

vrae:

1. Wat was Thomas K. “TK” Mattingly se noemenswaardige prestasie?

Mattingly, 'n ruimtevaarder, het 'n deurslaggewende rol gespeel om die Apollo 13-sending terug aarde toe te lei ná 'n ontploffing aan boord.

2. Watter missie het Mattingly as die bevelmodule-vlieënier gedien?

Mattingly het gedien as die bevelmodule-vlieënier aan boord van Apollo 16, waartydens ruimtevaarders die Descartes-hooglande van die maan verken het.

3. Waarom is Mattingly van die Apollo 13-span verwyder?

Mattingly is uit die Apollo 13-span verwyder weens kommer oor 'n moontlike blootstelling aan rubella.

Bronne:

- NASA: www.nasa.gov