Die Oes-supermaan verlig die herfshemel

Die oesmaan, ook bekend as die mieliemaan, sal Donderdagaand tot vroeg Vrydag die naghemel pryk. Hierdie volmaan, wat die naaste aan die begin van die herfs voorkom, kry sy naam van die boere wat op sy lig staatgemaak het om tot laat in die nag te werk om hul oeste te oes. Hierdie jaar sal die oesmaan 'n supermaan wees, wat groter en helderder as gewoonlik lyk.

Die supermaan-verskynsel vind plaas wanneer die maan vol is en op sy naaste punt aan die aarde is. Vanjaar se oes-supermaan sal die laaste van vier opeenvolgende supermane wees, na die bokmaan in Julie, die steurmaan op 1 Augustus en die bloumaan op 30 Augustus.

Sterrekykers sal die geleentheid kry om 'n byna volmaan te sien in die dae voor en ná die hoogtepunt. Terwyl die maan Vrydag om 5:57 vm EDT op sy volste sal wees, sal dit reeds Donderdag ná donker sigbaar wees.

Benewens die oes-supermaan, sal lugkykers ook 'n blik op Saturnus kan kry. Dinsdagaand, as jy na die suidoostelike lug kyk, kan die planeet effens bo en links van die maan gesien word.

Interessant genoeg was vanjaar se superblou maan, wat verlede maand opgekom het, die laaste een wat vir die volgende 14 jaar plaasgevind het. Die volgende voorkoms van superblou mane sal in Januarie en Maart van 2037 wees.

As ons vorentoe kyk, beloof herfs 2023 verskeie opwindende hemelse gebeurtenisse. In Oktober sal 'n "ring van vuur" sonsverduistering in die suidweste van die Verenigde State sigbaar wees. Daar sal ook in November ’n jagsmaan en ’n maansverduistering van Venus wees. Verder sal die Andromedids-meteoorreën, wat in 171 jaar nie gesien is nie, in Desember 'n hoogtepunt bereik en lugkykers met ongeveer 60 verskietende sterre behandel.

Bronne:

– NASA

- Forbes