Onthulling van die geheime van asteroïde Bennu

NASA se OSIRIS-REx-sending het onlangs monsters van asteroïde Bennu na die aarde gelewer, en aanvanklike ontleding het opwindende insigte verskaf. Die monstermateriaal toon bewyse van beide water- en hoë-koolstofinhoud, wat die teenwoordigheid van die boustene vir lewe op ons planeet voorstel. Hierdie ontdekking kan wetenskaplikes help om die oorsprong van lewe op Aarde en die potensiaal vir lewe elders in die heelal beter te verstaan.

Die monsters is op 11 Oktober by NASA se Johnson-ruimtesentrum onthul, waar wetenskaplikes die 4.5 miljard jaar oue rots en stof ten toon gestel het. Die grootste deel van die monster is binne die OSIRIS-REx monsterversamelaar geleë, met sigbare materiaal van Bennu aan die buitekant.

In ander ruimtenuus, NASA-ruimtevaarder Frank Rubio het onlangs na die aarde teruggekeer nadat hy 'n rekordbrekende 371 dae aan boord van die Internasionale Ruimtestasie deurgebring het. Tydens 'n nuuskonferensie op 13 Oktober het Rubio besin oor sy missie en die uniekheid van ons planeet. Uitgebreide ruimtevlugte soos Rubio's verskaf waardevolle data oor die uitwerking van langdurige ruimtereise op die menslike liggaam, wat noodsaaklik is vir toekomstige sendings na die Maan en Mars.

Verder het NASA se Psyche-ruimtetuig op 13 Oktober suksesvol gelanseer. Psyche ry bo-op 'n SpaceX Falcon Heavy-vuurpyl en is op pad na 'n metaalryke asteroïde met dieselfde naam. Hierdie missie het ten doel om die asteroïde te bestudeer en insig te kry in hoe rotsagtige planete soos die Aarde gevorm het.

Laastens het NASA regstreekse dekking verskaf van die ringvormige sonsverduistering op 14 Oktober. Hierdie seldsame hemelse gebeurtenis vind plaas wanneer die Maan voor die Son verbygaan, maar dit nie heeltemal bedek nie, wat 'n "vuurring" in die lug tot gevolg het. Mense regoor die aangrensende 48 state het die geleentheid gehad om ten minste 'n gedeeltelike verduistering te aanskou.

Hierdie onlangse ontwikkelings in ruimteverkenning beklemtoon NASA se voortdurende pogings om ons begrip van die heelal uit te brei en die geheime van hemelliggame te ontbloot.

