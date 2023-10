NASA se Psyche-sending berei voor om metaalryke asteroïde te bestudeer

NASA gaan sy Psyche-ruimtetuig lanseer op 'n monumentale missie om 'n metaalryke asteroïde in die buitenste gedeelte van die hoof-asteroïdegordel te bestudeer. Die lansering sal na verwagting op 12 Oktober plaasvind, met die ruimtetuig wat 'n reis van 2.2 miljard myl na die Psyche-asteroïde onderneem. Dit sal die eerste keer wees dat NASA 'n asteroïde ondersoek wat hoofsaaklik metaal eerder as rots of ys is. Die missie het ten doel om die geheimenisse van die vorming van rotsagtige planete soos die Aarde te ontrafel.

In nog 'n belangrike mylpaal het NASA se CHAPEA Mars-analoogsending onlangs sy 100ste dag bereik. Die vier-persoon vrywillige bemanning woon in 'n gesimuleerde Mars-habitat by NASA se Johnson Space Center, en doen aktiwiteite wat ruimtevaarders sal onderneem tydens toekomstige menslike sendings na Mars. Die insigte wat uit hierdie gesimuleerde sending verkry is, tesame met die lesse wat uit die Artemis-sendings op die maan geleer is, sal bydra tot die voorbereiding om ruimtevaarders na Mars te stuur.

1 Oktober was die 65ste herdenking van NASA se amptelike aanvang van bedrywighede. In reaksie op Sowjet-vooruitgang in ruimteverkenning, het president Dwight D. Eisenhower die Nasionale Lugvaart- en Ruimtewet onderteken, wat NASA gevestig het as die voorste agentskap wat verantwoordelik is vir Amerika se burgerlike ruimteprogram. NASA het elemente van sy voorganger, die Nasionale Advieskomitee vir Lugvaartkunde, opgeneem wat op die bevordering van lugvaartnavorsing gefokus het.

NASA het ook hierdie somer die 15de herdenking van die Student Airborne Research Program (SARP) gevier. SARP bied voorgraadse studente op die boonste vlak praktiese navorsingservaring terwyl hulle aan regte wetenskapveldtogte aan boord van NASA se lugwetenskaplaboratoriums deelneem. Hierdie laboratoriums is toegerus met vliegtuie wat spesiaal vir navorsingsprojekte toegerus is.

Hierdie mylpale en missies dien as belangrike stapstene in NASA se voortdurende verkenning en studie van ons heelal.

Bronne:

– NASA (https://www.nasa.gov/)

– NASA se Psyche Mission (https://www.nasa.gov/mission_pages/psyche/mission/index.html)