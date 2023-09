Bekendstelling van Find Starlink: 'n Gereedskap om Starlink-satelliete in reële tyd op te spoor en te bekyk

Het jy al ooit gewonder of jy Elon Musk se Starlink-satelliete vanaf jou plek kan sien? Danksy 'n nuwe instrument genaamd Find Starlink, kan jy nou hierdie satelliete intyds opspoor en bekyk. Terwyl die Starlink-kaart al 'n geruime tyd vir die publiek beskikbaar is, is dit hoofsaaklik gebruik om na dekking in spesifieke gebiede te kyk. Find Starlink neem dit egter 'n stap verder deur gebruikers toe te laat om die satelliete se sigbaarheid, optimale kyktye en gepaardgaande helderheidswaardes op grond van hul ligging of koördinate te sien.

Een van die mees fassinerende aspekte van die waarneming van die Starlink-satelliete is hul voorkoms. Wanneer hulle saam gegroepeer word, vorm hulle 'n string ligte wat oor die naghemel streep. Anders as ander satelliete wat as individuele ligpunte voorkom, skep die Starlink-konstellasie 'n hypnotiserende visuele vertoning.

Find Starlink herinner gebruikers dat alhoewel 'n satelliet oorhoofs kan lyk, is dit baie algemeen om 'n groep van hulle te mis. Hierdie satelliete beweeg teen 'n verstommende spoed van 300 myl per minuut, wat dit maklik maak om hulle te mis, selfs al maak jy jou kyk reg. Moet dus nie moedeloos wees as jy nie dadelik 'n blik op hulle kry nie.

Dit is belangrik om daarop te let dat Find Starlink 'n onafhanklike hulpmiddel is en nie amptelik met SpaceX of Starlink geaffilieer is nie. In plaas daarvan gebruik dit koördinate om die paaie van hierdie megakonstellasies na te spoor terwyl hulle om die Aarde wentel.

As jy belangstel om die wonder van Elon Musk se Starlink-satelliete te aanskou, probeer Find Starlink. Voer jou ligging of koördinate in, en ontdek wanneer en waar jy 'n blik kan kry van hierdie fassinerende ligte wat oor die lug streep.

Bronne: Geen