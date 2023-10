Sweetsensor ontwikkel om estrogeenvlakke vir vrouegesondheid te monitor

Navorsers van die California Institute of Technology (Caltech) het ’n deurbraak in gesondheidsmonitering gemaak met die ontwikkeling van ’n sweetsensor wat spesifiek ontwerp is om die vlak van estradiol, ’n estrogeenklashormoon, in ’n vrou se sweet te meet. Hierdie nie-indringende benadering het die potensiaal om waardevolle insigte te verskaf oor vrugbaarheid sowel as die vordering van hormoonvervangingsterapie (HVT).

Tradisioneel het die monitering van vrugbaarheid staatgemaak op metodes soos die dop van liggaamstemperatuur, wat dalk nie altyd akkuraat is nie. Die nuwe sweetsensor bied egter 'n meer betroubare oplossing. Aangesien oestradiolvlakke voor ovulasie toeneem, kan die sensor vroeër en meer akkurate waarskuwings gee vir diegene wat probeer om swanger te raak, hetsy natuurlik of deur in-vitro-bevrugting (IVF).

Benewens vrugbaarheidsmonitering, kan die sweetsensor ook voordelig wees vir individue wat HVT ondergaan. In plaas van indringende bloedtrekking monitering, kan deurlopende lesings verkry word vanaf 'n eenvoudige kleefpleister. Dit skakel die behoefte aan gereelde bloedtoetse uit en bied 'n minder indringende metode om oestradiolvlakke te beheer.

Die sweetsensor wat deur die Caltech-navorsers ontwikkel is, gebruik 'n buigsame plastiekmembraan met mikrofluïdiese gange wat sweet van die liggaam af wegvoer. Die sweet word dan in 'n kamer gerig wat goue nanopartikels, titaniumkarbied MXene-films en 'n enkelstring DNA-aptamer bevat wat aan estradiol bind. Hierdie innoverende ontwerp maak voorsiening vir verbeterde sensitiwiteit in vergelyking met vorige toestelle.

Terwyl die sensor tans in die vroeë stadiums van ontwikkeling is, werk die span daaraan om sy grootte te verklein om dit gemakliker te maak vir langtermyngebruik. Die uiteindelike doel is om die sensor te miniaturiseer in 'n kompakte draagbare, soos 'n ring wat op die pasiënt se vinger geplaas kan word.

Die studie wat deur die navorsingspan uitgevoer is, is in Nature Nanotechnology gepubliseer, wat waardevolle insigte verskaf oor die potensiaal van sweetsensors vir monitering van vroue se gesondheid.

