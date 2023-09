Uitdagings in die waarneming van die atmosfeer van TRAPPIST-1-planete

Pogings om die atmosfeer van planete in die TRAPPIST-1-stelsel te bestudeer, is belemmer deur die aktiwiteit op die oppervlak van die rooi dwergster in sy middel, volgens nuwe bevindings van die James Webb-ruimteteleskoop (JWST). Die JWST se Mid-Infrared Instrument (MIRI) het die binneste planeet, TRAPPIST-1b, waargeneem en gevind dat dit waarskynlik 'n barre rots is met geen noemenswaardige atmosfeer nie. Soortgelyke resultate is verkry vir die tweede planeet in die stelsel, TRAPPIST-1c. Hierdie twee planete lyk soos Mercurius, die binneste planeet in ons sonnestelsel.

Sterrekundiges onder leiding van Olivia Lim van die Universiteit van Montréal het die eerste spektrum ooit van 'n planeet in die TRAPPIST-1-stelsel geneem, spesifiek TRAPPIST-1b. Die spektrum wat deur JWST se Near Infrared Imager en Slitless Spectrograph (NIRISS) vasgevang is, het nie bewyse getoon van 'n dik waterstof-gedomineerde atmosfeer nie. Die waarnemings het egter aan die lig gebring dat die invloed van die ster die metings oorheers, wat dit uitdagend maak om te bepaal of TRAPPIST-1 potensieel bewoonbaar is of nie.

Om die atmosfeer van 'n eksoplaneet waar te neem, vereis die gebruik van transmissiespektroskopie. Wanneer 'n planeet deur sy ster beweeg, gaan van die sterlig deur die planeet se atmosfeer. Wetenskaplikes kan hierdie lig ontleed om die gasse wat in die atmosfeer teenwoordig is, te identifiseer. Rooi dwergsterre soos TRAPPIST-1 is egter bekend vir hul aktiwiteit, soos helder faculae en donker sterkolle, wat inmeng met die meting van 'n planeet se spektrum.

Sterre faculae en kolle skep kontrasterende helder en donker lyne wat verwar kan word met absorpsielyne. Sterrefakkels, onvoorspelbare gebeure waartydens die ster tydelik ophelder, beïnvloed ook metings. Olivia Lim se span het twee benaderings gebruik om hierdie uitdagings te versag. Hulle het die steraktiwiteit gemodelleer en dit uit die data verwyder en ook die sterbesoedeling en die planeet se atmosfeer saam gemodelleer. Albei benaderings het dieselfde resultaat opgelewer: TRAPPIST-1b het nie 'n dik waterstofatmosfeer nie, en die spektrum kan volledig verklaar word deur die ster se aktiwiteit.

Dit bly egter onseker of TRAPPIST-1b 'n dunner atmosfeer van waterdamp, koolstofdioksied of metaan het, aangesien die onsekerhede wat deur die ster se aktiwiteit veroorsaak word, tans groter is as die akkuraatheid wat nodig is om so 'n atmosfeer op te spoor. Hierdie uitdagings sal aansienlike probleme veroorsaak wanneer die ander planete in die TRAPPIST-1-stelsel waargeneem word, veral dié in die bewoonbare sone, aangesien die ster se aktiwiteit dit moeilik sal maak om atmosferiese seine te identifiseer.

Die bevindinge is gepubliseer in The Astrophysical Journal Letters.

