In 'n merkwaardige ontdekking het 'n tienernavorser genaamd Matvey Nikelshparg gevind dat 'n spesie parasitoïede wesp die vermoë het om deur plastiek te boor. Nikelshparg, wat 'n passie het om parasitoïede wespe te bestudeer, het hierdie ontdekking gemaak terwyl hy eksperimente met die insekte in sy tuislaboratorium gedoen het.

Die betrokke spesie, Eupelmus messene, is 'n klein wesp wat tipies sy eiers op of binne ander goggas lê. Hierdie perdebye gebruik 'n orgaan wat 'n ovipositor genoem word om in verharde plantgroeisels, bekend as galle, te boor, wat die larwes van ander wespspesies beskerm. Nikelshparg het egter opgemerk dat die E. messene perdeby sy ovipositor kan gebruik om deur 'n plastiekpetriskottel te boor en 'n eier buite die houer te lê.

Nikelshparg het sy bevindings in The Journal of Hymenoptera Research gerapporteer. Hy het eksperimente uitgevoer om te verken wat sou gebeur wanneer veelvuldige E. messene perdebye saam met 'n enkele gasheerlarwe in 'n petriskottel geplaas word. Terwyl die meeste van die wespe die larwe dadelik aangeval het, het een individu verkies om eerder in die polistireenwand van die skottel te boor. Hierdie gedrag is by agt uit 56 grootgemaakte perdebye waargeneem.

Die proses om deur plastiek te boor, het meer as twee uur vir die wespe geneem, waartydens hulle pouses vir middagete of water sou neem. Die navorsers het ook opgemerk dat die boorbeweging van die wesp verskil van hul boor in galle. Dit het geblyk dat die perdebye 'n buigsame boorgedrag gehad het wanneer dit by plastiekoppervlaktes kom.

Die vermoë van hierdie wespe om plastiek binne te dring, bied interessante vrae. Dit is onduidelik hoe die wespies die gladde oppervlak van die petriskottel deurboor, veral aangesien krake, wat hulle gewoonlik in galle ontgin, nie in plastiek voorkom nie. Daarbenewens bly dit onbekend waarom ander verwante spesies nie dieselfde gedrag toon nie.

Hierdie ontdekking kan wyer implikasies hê vir die begrip van die steekgereedskap van verskeie insekte, insluitend muskiete wat siektes dra. Dit kan selfs lei tot die ontwikkeling van nuwe chirurgiese toerusting geïnspireer deur die wespe se boorvermoë.

