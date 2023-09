NASA se Chandra-sterrewag werp nuwe lig op sterontploffing

NASA se Chandra X-straalsterrewag het aan sterrekundiges merkwaardige nuwe insigte verskaf oor 'n sterontploffing wat die eerste keer in die middel van die 19de eeu waargeneem is. Die ontploffing het plaasgevind in Eta Carinae, 'n binêre sterstelsel wat ongeveer 7,500 4.5 ligjare ver geleë is. In die loop van twee dekades het die sterrewag data ingesamel wat nou in 'n film saamgestel is, wat die voortdurende uitbreiding van die ster-uitbarsting teen snelhede van tot XNUMX miljoen myl per uur onthul.

Eta Carinae bestaan ​​uit twee massiewe sterre, waarvan een ongeveer 90 keer die massa van die Son is en die ander ongeveer 30 keer die Son se massa. In die 19de eeu het die stelsel 'n massiewe ontploffing beleef, bekend as die "Groot Uitbarsting", waartydens Eta Carinae tussen 10 en 45 keer die massa van die Son verdryf het. Dit het gelei tot die vorming van 'n paar gaswolke, bekend as die Homunculus-newel, aan weerskante van die sterre.

’n Onlangse studie gelei deur Michael Corcoran by NASA se Goddard-ruimtevlugsentrum het data van Chandra en die Europese Ruimte-agentskap se XMM-Newton gebruik om ’n voorheen onbekende dowwe dop van X-strale buite die Homunculus-newel te ontbloot. Corcoran het hierdie dop geïnterpreteer as die ontploffingsgolf van die Groot Uitbarsting, wat daarop dui dat beide die newel en die buitenste dop ontstaan ​​het uit materiaal wat voor die 1843-uitbarsting uit Eta Carinae verdryf is.

Die studie het ook aan die lig gebring dat die X-straalhelderheid van Eta Carinae met verloop van tyd afgeneem het, in ooreenstemming met vorige waarnemings. Met behulp van ’n eenvoudige model het die navorsers die sterstelsel se X-straalhelderheid ten tyde van die Groot Uitbarsting beraam en dit gekombineer met die spoed van die uitgewerpte materiaal om te bepaal dat die uitbarsting waarskynlik uit twee ontploffings bestaan ​​het. Die eerste het 'n vinnige uitwerping van vinnige, lae-digtheid gas behels, gevolg deur 'n stadiger uitstoot van digter gas wat uiteindelik die Homunculus-newel gevorm het.

Hierdie studie, gepubliseer in The Astrophysical Journal, ondersteun die hipotese dat die Groot Uitbarsting veroorsaak is deur die samesmelting van twee sterre in wat oorspronklik 'n drievoudige stelsel was. Hierdie samesmelting sal die ringagtige struktuur verduidelik wat in X-strale gesien word, aangesien materiaal in 'n plat vlak uitgestoot word.

Oor die algemeen het NASA se Chandra-sterrewag sterrekundiges voorsien van waardevolle nuwe inligting oor die Eta Carinae-sterontploffing, wat lig werp op die meganismes en geskiedenis van hierdie fassinerende hemelse gebeurtenis.

