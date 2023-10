NASA om vreemde metaal asteroïde genaamd Psyche te verken

NASA begin met 'n ambisieuse missie om 'n asteroïde genaamd Psyche te verken wat vermoedelik meestal uit metaal bestaan. Onder leiding van Lindy Elkins-Tanton van Arizona State University, is hierdie missie die eerste keer dat NASA 'n wêreld met 'n metaaloppervlak sal besoek. Anders as vorige missies wat op rots, ys of gas gefokus het, poog die Psyche-ruimtetuig om insigte te gee in die vorming van planete met metaalryke kerns.

Die asteroïde Psyche, wat omtrent die grootte van Massachusetts gemeet het, is in 1852 ontdek. Navorsers skat dat dit uit ongeveer 30 tot 60 persent metaal bestaan ​​as gevolg van sy hoë digtheid. Ten spyte van beperkte kennis van sy fisiese voorkoms, sal die ruimtetuig beelde neem sodra dit die asteroïde in Augustus 2029 bereik.

Wetenskaplikes spekuleer dat Psyche kraters kan bevat wat deur ysterpunte omring word, as gevolg van impak-gegenereerde gesmelte metaal wat stol. Die asteroïde kan ook groot metaalkranse en oorblyfsels van groengeel lawastrome openbaar. Huidige waarnemings laat teleskope net toe om Psyche as 'n ligpunt te sien, aangesien dit meer as 150 miljoen myl weg lê in die buitenste gebied van die hoof asteroïdegordel tussen Mars en Jupiter.

Die Psyche-ruimtetuig sal vanaf Kennedy Space Center in Florida bo-op 'n SpaceX-vuurpyl lanseer, met die eerste geleentheid om te lanseer wat geskeduleer is vir Donderdagoggend om 10:16 vm. EDT.

Hierdie missie bied 'n unieke geleentheid vir wetenskaplikes om dieper te delf in die vorming en samestelling van hemelliggame, en werp lig op die geskiedenis van ons eie planeet se kern.

Bronne:

– Nasionale Openbare Radio

– NASA/JPL-Caltech