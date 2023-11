Nuwe ontdekkings oor Ganymedes: Ontsluit die geheime van Jupiter se grootste maan

Nasa se Juno-sending het 'n baanbrekende mylpaal bereik deur betekenisvolle nuwe bevindings op Ganymedes, die grootste maan van Jupiter, te ontbloot. Tydens 'n kort verbyvlug het die ruimtetuig se Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM)-spektrometer 'n verstommende ontdekking gemaak en minerale soute en organiese verbindings op die maan se oppervlak opgespoor. Hierdie deurbraak, gepubliseer in Nature Astronomy, het wetenskaplikes van onskatbare insig gegee in Ganymedes se samestelling en die enigmatiese versteekte oseaan onder sy ysige kors.

Ganymedes, 'n maan groter as die planeet Mercurius, het navorsers jare lank bekoor vanweë sy aansienlike interne oseaan. Alhoewel vorige waarnemings van Nasa se Galileo-ruimtetuig en die Hubble-ruimteteleskoop op die teenwoordigheid van soute en organiese stowwe geskimp het, was die vlak van resolusie onvoldoende om afdoende bewyse te vestig.

Juno het egter op 7 Junie 2021 'n opspraakwekkende nabygeleë verbyvlug van Ganymede behaal, so na as 650 myl van die maan se oppervlak af. Tydens hierdie buitengewone ontmoeting het die JIRAM-instrument merkwaardige infrarooi beelde en spektra vasgelê, wat die ingewikkelde besonderhede van die maan se terrein onthul het.

Die data wat deur Juno ingesamel is, het wetenskaplikes verstom met sy ongeëwenaarde vlak van detail, wat ruimtelike resolusie beter as 0.62 myl per pixel vertoon. Dit het die opsporing en ontleding van kenmerkende spektrale kenmerke in nie-water-ys-materiale moontlik gemaak, insluitend gehidreerde natriumchloried, ammoniumchloried, natriumbikarbonaat en potensieel alifatiese aldehiede.

Beskrywende sin: Hierdie buitengewone bevindinge dui op Ganymedes se intrige vormingsgeskiedenis, aangesien die teenwoordigheid van ammoniak soute daarop dui dat die maan materiaal opgehoop het wat koud genoeg is om ammoniak te kondenseer. Boonop is die karbonaatsoute moontlik afkomstig van koolstofdioksiedryke ys.

Merkwaardig genoeg is die hoogste konsentrasies soute en organiese stowwe ontdek in beide donker en helder terreine geleë op spesifieke breedtegrade wat van Jupiter se intense magneetveld beskerm is. Hierdie intrige waarneming dui aan dat die bespeurde materiaal oorblyfsels kan wees van 'n diepsee-pekelwater wat eens Ganymedes se bevrore oppervlak bereik het.

Soos die Juno-sending vorder, gaan dit voort om die geheimenisse van Jupiter en sy diverse mane te ontrafel. Afgesien van sy baanbrekende ontdekkings op Ganymedes, het Juno Europa ook noukeurig waargeneem en is nou gereed om Io te ondersoek tydens sy komende verbyvlug.

