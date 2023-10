Die BlueWalker 3-satelliet verras wetenskaplikes as die helderste voorwerp in die naghemel

Wetenskaplikes was op 2 Oktober verstom toe hulle ontdek het dat die helderste voorwerp wat in die naghemel sigbaar is nie ’n natuurlike hemelliggaam was nie, maar eerder die BlueWalker 3-prototipe-satelliet. Tipies word geglo dat die sterre en planete die helderste voorwerpe in die naghemel is, met die Son wat die helderste gedurende die dag is. Die BlueWalker 3-prototipe-satelliet het egter hierdie verwagtinge trotseer.

Die BlueWalker 3-satelliet, wat deur AST Space Mobile Company besit word, is deel van 'n beplande satellietgroep genaamd Bluebirds. Dit is 'n massiewe 693 vierkante voet satelliet wat as 'n spieël funksioneer, sonlig na die aarde reflekteer en 'n uitsonderlike helderheid in die naghemel skep. Die satelliet is die voorloper van 'n groter reeks kommersiële satelliete wat mobiele en breëbanddienste wêreldwyd sal verskaf.

’n Verslag wat deur Nature gepubliseer is, het aan die lig gebring dat die BlueWalker 3-satelliet die meeste sterre in die naghemel ver oortref. Sy helderheid word op 'n magnitudeskaal gemeet, en met 'n magnitude van +0.4 tel dit onder die top tien helderste sterre in die lug as dit 'n ster was.

Hierdie nuutgevonde helderheid wek egter kommer onder sterrekundiges. Met AST Space Mobile Company wat beplan om 'n groep van ongeveer 90 soortgelyke satelliete te lanseer, is daar kommer dat die naghemel vol kunsmatige lig sal word. Patrick Seitzer, 'n emeritus-sterrekundige aan die Universiteit van Michigan, het sy kommer oor die toekoms van die naghemel uitgespreek en gesê dat "ons 'n baie groot aantal groot satelliete gaan sien wat in die volgende dekade gelanseer word."

Die BlueWalker 3-satelliet se helderheid oortref die Internasionale Astronomiese Unie se aanbeveling met 'n faktor van 400. Hierdie indrukwekkende helderheid het nie net wetenskaplikes verras nie, maar het ook 'n gesprek ontketen oor die impak van kunsmatige satelliete op ons uitsig op die naghemel.

Bronne:

- Natuur

– space.com