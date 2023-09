NASA se OSIRIS-REx-missie: 'n Ruimtetuig keer terug met asteroïdemonster, nie zombies nie

Cinephiles kan die fiktiewe scenario in die film Night of the Living Dead onthou waar die opkomende dooies toegeskryf word aan bestraling van 'n ruimtesonde wat van Venus af terugkeer. Alhoewel dit 'n vermaaklike konsep vir 'n fliek is, wil NASA almal verseker dat hul onlangse missie nie zombies behels nie. Sondag het die OSIRIS-REx-ruimtetuig sy sewe jaar lange rondreis na die asteroïde 101955 Bennu suksesvol voltooi en 'n monster van rotse en stof teruggebring.

Bill Nelson, NASA-administrateur, het verduidelik dat Bennu 'n potensieel gevaarlike asteroïde is as gevolg van sy skraal kans om die aarde te tref. Hierdie benaming moet egter nie verwar word met die zombie-tema gevare wat in George A. Romero se film uitgebeeld word nie. Die primêre fokus van hierdie sending is om waardevolle inligting oor die vroeë samestelling van ons sonnestelsel in te samel. Wetenskaplikes hoop dat die asteroïde se inhoud insigte sal bied in planetêre vorming, organiese molekules en die moontlikheid van vloeibare water.

Na 'n reis van drie jaar het OSIRIS-REx sy monster-terugvoerkapsule bo Utah afgelaai. Die kapsule het toe deur die atmosfeer neergedaal en saggies grond toe gespring. NASA se personeel het die kapsule met omsigtigheid genader en verseker dat alle veiligheidsmaatreëls in plek was. Alhoewel JAXA, die Japannese ruimte-agentskap, reeds soortgelyke missies sonder voorval voltooi het, het NASA ekstra voorsorgmaatreëls getref om enige moontlike besoedeling te voorkom.

Die OSIRIS-REx-kapsule is onmiddellik na 'n skoon kamer oorgeplaas en aan voortdurende stikstofvloei onderwerp. Hierdie proses het ten doel om die monster se suiwerheid vir navorsingsdoeleindes te handhaaf. Die hoofdoelwit is om enige potensiële interaksie met aardse materie te vermy, nie om 'n zombie-uitbraak by die Johnson Space Center te voorkom nie.

Om die navorsingsomvang te verbreed, beplan NASA om tot 'n kwart van die Bennu-monster aan wetenskaplikes wêreldwyd te versprei. Die OSIRIS-REx-span, saamgestel uit 233 wetenskaplikes van 38 instellings, sal 'n gedeelte van die steekproef ontvang. Die Kanadese Ruimte-agentskap en JAXA sal ook kleiner gedeeltes ontvang, terwyl die meerderheid by NASA se Johnson Space Centre vir toekomstige wetenskaplikes bewaar sal word.

Intussen gaan die OSIRIS-REx-ruimtetuig sy verkenning voort en is nou op pad na sy volgende bestemming, die asteroïde 99942 Apophis. NASA se pogings om die geheimenisse van die ruimte te verstaan, het 'n lang pad gestap sedert die film Night of the Living Dead, maar wees verseker, die terugkeer van die OSIRIS-REx-sending behels geen dooies nie.

Bronne:

– [Nag van die lewende dooies](https://youtube.com/watch?v=xj0O-fLSV7c&start=22&feature=oembed)

- NASA Twitter-rekening