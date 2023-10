Die helder toekoms van satellietfone: die BlueWalker 3-satelliet en die kwessie van ligbesoedeling

Die BlueWalker 3-satelliet, wat deur AST SpaceMobile ontwikkel is, het onlangs opslae gemaak vir sy baanbrekende tegnologie wat gewone slimfone in satellietfone verander. Hierdie innoverende satelliet het egter ook kommer laat ontstaan ​​oor die groeiende kwessie van ligbesoedeling.

Volgens ’n studie wat in die joernaal Nature gepubliseer is, het die BlueWalker 3-satelliet een van die helderste voorwerpe geword wat in die naghemel sigbaar is. Dit hou 'n probleem vir sterrekundiges en navorsers in, aangesien dit moontlik kan inmeng met hul waarnemings van hemelliggame. Die satelliet se helderheid is vergelykbaar met die agtste helderste ster wat vanaf die aarde sigbaar is, Procyon. Slegs die Maan, Jupiter, Venus en sewe sterre is helderder as BlueWalker 3.

Die helderheid van 'n satelliet is direk verwant aan sy grootte, met groter satelliete wat meer lig weerkaats. Die BlueWalker 3 is tans die helderste satelliet in 'n lae Aarde-baan as gevolg van sy aansienlike grootte, met 'n 64 vierkante meter skikking. Hierdie satelliet is egter net 'n prototipe vir 'n konstellasie van selfs groter satelliete wat deur AST SpaceMobile ontwikkel word en deur AT&T ondersteun word.

Ligbesoedeling wat deur hierdie satelliete geskep word, kan verskeie negatiewe gevolge hê. Vir sterrekundiges kan dit dit moeilik maak om sterrebeelde uit te wys en newels, stofwolke en ander hemelse besonderhede waar te neem. Wild, soos voëls wat deur sterlig navigeer, kan ook deur die helderder naghemel beïnvloed word. Boonop kan die kulturele en geestelike waarde van sterrekyk verminder word as ligbesoedeling aanhou toeneem.

Terwyl die BlueWalker 3 en soortgelyke satelliete verbeterde internettoegang en kommunikasievermoëns bied, moet pogings om ligbesoedeling tot die minimum te beperk, geprioritiseer word. Spelers in die bedryf kan ontwerpwysigings ondersoek om die hoeveelheid lig wat deur satelliete weerkaats word, te verminder. Daarbenewens kan reguleerders oorweeg om assesserings van 'n satelliet se impak op die naghemel in te sluit as deel van die magtigingsproses voor lansering.

Ten slotte verteenwoordig die BlueWalker 3-satelliet die toekoms van satellietfone, maar sy helderheid wek kommer oor ligbesoedeling. Die balansering van tegnologiese vooruitgang met die behoud van ons naghemel en die ekologiese en kulturele betekenis daarvan is deurslaggewend vir 'n volhoubare toekoms.

Bronne:

