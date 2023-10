NASA onthul opwindende bevindinge van OSIRIS-REx se asteroïdemonster

By

NASA se sewe jaar lange sending om 'n monster van die asteroïde Bennu te versamel, het uiteindelik resultate opgelewer. Nadat die OSIRIS-REx-ruimtetuig byna 4 miljard myl gereis het, het die OSIRIS-REx-ruimtetuig in 2020 suksesvol 'n rotsmonster van Bennu versamel en dit in September na die aarde teruggebring. Nou ontleed NASA-wetenskaplikes die monster om sy wetenskaplike verhaal te ontbloot.

By 'n openbare onthullingsgeleentheid het NASA-administrateur Bill Nelson die opwindende nuus gedeel. Die monster bevat donker, steenkoolkleurige asteroïde klippies en deeltjies, saam met gehidreerde kleiminerale, water, koolstof en organiese molekules. Volgens Nelson is hierdie elemente van kardinale belang om die oorsprong van ons eie planeet en die potensiaal daarvan om lewe te huisves, te verstaan.

Dante Lauretta, hoofondersoeker vir OSIRIS-REx, het die belangrikheid van koolstof in die monster verduidelik. Hy het gesê dat die kleiminerale, wat water bevat, waarskynlik miljarde jare gelede water aan die aarde gelewer het, wat ons planeet bewoonbaar maak. Die teenwoordigheid van swael, vergesel van aminosure, dui op die potensiaal vir biologiese prosesse. Daarbenewens kan magnetietdeeltjies 'n rol gespeel het in organiese evolusie en kataliserende reaksies.

Daniel Glavin, die monsterontledingsleier, het die organiese materiaal in die monster ten toon gestel en dit beskryf as "gelaai met organiese stowwe." Die bevindings het uitgebreide implikasies vir die begrip van die oorsprong en potensiaal vir lewe, nie net op Aarde nie, maar ook op ander planete soos Venus en Mars.

Die monster, gestoor in 'n spesiaal-geboude skoon kamer by Johnson Space Center se gebou 31, is net 'n klein deel van die hele versameling. Oor die volgende twee jaar sal 'n span van 230 wetenskaplikes wêreldwyd die monster ontleed. Oor ses maande sal NASA 'n voorbeeldkatalogus vrystel om verdere studies te vergemaklik.

Wetenskaplikes sal ook Bennu se monster vergelyk met die koolstofryke asteroïde Ryugu, wat deur die Japannese ruimte-agentskap se Hayabusa2-sending in 2020 gemonster is. Die vergelyking sal waardevolle insigte verskaf oor die ooreenkomste en verskille tussen hierdie twee asteroïdes.

Die oorvloed van die monster maak voorsiening vir toekomstige ontleding met gevorderde tegnologieë, wat verseker dat die waarde daarvan aanhou ontvou. NASA beoog om die "Artemis-generasie" van jong studente te inspireer deur nuwe insigte te ontsluit in die vorming van ons sonnestelsel en die potensiaal vir lewe buite die Aarde.

Bronne: NASA