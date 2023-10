Ongelooflike feite wat jy waarskynlik nog nie voorheen gehoor het nie

Berei voor om jou kop te laat waai met hierdie verbysterende feite wat jy waarskynlik nog nie voorheen gehoor het nie. Ons het 'n lys interessante inligting van die Facebook-blad 'Ongewone feite' versamel. So kom ons duik in die wêreld van ongelooflike kennis!

Het jy geweet dat heuning nooit bederf nie? Argeoloë het potte heuning in antieke Egiptiese grafkelders gevind wat meer as 3,000 XNUMX jaar oud is en steeds perfek eetbaar is. Heuning het natuurlike preserveermiddels en 'n lae voginhoud wat die groei van bakterieë en gis voorkom.

Van antieke tye gepraat, het jy geweet dat Cleopatra nader aan die gebou van Pizza Hut gewoon het as aan die bou van die Groot Piramide van Giza? Cleopatra se bewind het in 30 vC geëindig, terwyl die Groot Piramide omstreeks 2560 vC voltooi is. Pizza Hut, aan die ander kant, is in 1958 gestig.

As jy 'n aanhanger van die Titanic is, sal jy verbaas wees om te hoor dat daar vandag nog oorlewendes is. Millvina Dean, die jongste passasier op die Titanic, is in 2009 oorlede, maar daar is 'n paar ander wat gelukkig genoeg was om die tragedie te ontsnap en 'n lang lewe te lei.

Het jy al ooit gewonder hoekom pynappels pynappels genoem word as dit niks met dennebome te doen het nie? Wel, dit blyk dat die naam "pynappel" ontstaan ​​​​het uit die ooreenkoms van die vrugte met dennebolle. Die woord "appel" is later bygevoeg as gevolg van sy soet en appelagtige geur.

Hier is nog 'n verbysterende feit: mense was al meer kere na die maan as wat hulle in die diepste deel van die see was. Terwyl 12 mense op die maan geloop het, het slegs drie die bodem van die Mariana-sloot bereik, die diepste punt in die oseaan wat in die westelike Stille Oseaan geleë is.

Hierdie ongelooflike feite herinner ons aan die groot hoeveelheid kennis wat nog wag om ontdek te word. As jy meer fassinerende inligting wil verken, volg seker die Facebook-blad 'Ongewone feite' en brei jou horisonne uit!

Bronne: Facebook-blad Ongewone Feite