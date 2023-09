Gliese 367 b: 'n Ultra-digte eksoplaneet met 'n geheimsinnige oorsprong

Sterrekundiges het 'n merkwaardige eksoplaneet genaamd Gliese 367 b, ook bekend as Tahay, ontdek wat hul aandag getrek het weens sy unieke eienskappe. Gliese 367 b word gekategoriseer as 'n ultrakort periode (USP) planeet, wat 'n wentelbaan om sy ster in net 7.7 uur voltooi. Dit is een van byna 200 ander USP-planete wat tot dusver geïdentifiseer is. Wat Gliese 367 b egter onderskei, is sy ongelooflike digtheid, byna twee keer dié van die Aarde.

Met so 'n hoë digtheid glo wetenskaplikes dat Gliese 367 b feitlik geheel en al uit yster saamgestel moet word, aangesien sy rotsagtige mantel weggestroop is. Elisa Goffo, die hoofskrywer van 'n onlangse studie oor Gliese 367 b, vergelyk dit met 'n Aarde-agtige planeet sonder sy rotsagtige mantel.

Gliese 367 b is aanvanklik ontdek met behulp van data van NASA se Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Daaropvolgende navorsing het metings verbeter en 'n meer akkurate skatting van die massa en radius daarvan verskaf. Daar word nou bepaal dat die planeet se massa 63% van die Aarde s'n is, en sy radius is 70% van die Aarde s'n.

Een van die interessante aspekte van Gliese 367 b is die oorsprong daarvan. Dit is hoogs onwaarskynlik dat die planeet in sy huidige toestand gevorm het. Een moontlikheid is dat dit die kern van 'n planeet is waarvan sy mantel weggestroop is deur 'n katastrofiese gebeurtenis of botsings met ander protoplanete tydens sy vroeë vorming. Nog 'n moontlikheid is dat Gliese 367 b omring is deur 'n ysterryke streek in die protoplanetêre skyf waaruit dit gevorm het.

Die navorsing wat deur Goffo en haar span gedoen is, het ook die teenwoordigheid van nog twee planete in die Gliese 367-stelsel aan die lig gebring: Gliese 367 c en d. Die teenwoordigheid van hierdie bykomende planete ondersteun die idee dat USP-planete dikwels in stelsels met veelvuldige planete aangetref word, wat dui op moontlike vormingscenario's.

Gliese 367 b is 'n lid van 'n unieke klas eksoplanete wat super-Mercuries genoem word. Hierdie planete het 'n samestelling soortgelyk aan dié van Mercurius, maar is groter en digter. Gliese 367 b, veral, is die digste USP-planeet wat tot dusver ontdek is, met 'n ysterkern wat 91% van sy massa uitmaak.

Terwyl die presiese oorsprong van Gliese 367 b 'n raaisel bly, gaan sy ongewone kenmerke steeds huidige modelle van planetêre vorming uitdaag. Verdere studies en waarnemings van hierdie fassinerende eksoplaneet kan waardevolle insigte verskaf oor die vorming en evolusie van planete in uiterste toestande.

Bronne:

– The Astrophysical Journal Letters – “Maatskappy vir die ultrahoë digtheid, ultrakort tydperk sub-aarde GJ 367 b: ontdekking van twee bykomende lae-massa planete op 11.5 en 34 dae”

– Universiteit van Turyn – Elisa Goffo, hoofskrywer

– NASA se Goddard Space Flight Centre – NASA se Transiting Exoplanet Survey Satellite

– Europese Suidelike Sterrewag