Wetenskaplikes ontdek dat bome 'n belangrike rol in wolkvorming speel

Wolke is 'n belangrike faktor in klimaatvoorspellings, en wetenskaplikes het daarna gestreef om hul vorming te verstaan ​​en hoe dit deur menslike aktiwiteite beïnvloed word. In 'n onlangse studie gepubliseer in Science Advances, het navorsers by CERN 'n nuwe speler in wolkskepping geïdentifiseer: bome. Deur die lug bokant woude te bestudeer, kon wetenskaplikes insigte kry in wolkvorming voor industrialisasie en die effek van natuurlike emissies op aërosolproduksie.

Die studie het gefokus op 'n klas natuurlike vlugtige stowwe, genaamd sesquiterpenes, wat deur bome vrygestel word. Daar is gevind dat hierdie verbindings, wat duidelike houtagtige, aardse, sitrusagtige of pittige reuke het, afhangende van die plant of mikrobe wat dit uitstraal, meer effektief as wat verwag is om wolke te saai. Selfs teen 'n lae verhouding van sesquiterpeen tot ander vlugtige stowwe, het wolkvorming verdubbel.

Hierdie ontdekking beklemtoon die beduidende rol van bome in wolkvorming en stel voor dat as swaeloplatings in die toekoms verminder word, plante en bome die dominante drywers van aërosolproduksie sal word. Hierdie bevinding kan implikasies vir klimaatmodelle hê, aangesien dit aanpassings kan vereis gebaseer op 'n beter begrip van die aërosolpopulasie wat van bome afkomstig is.

Terwyl menslike emissies tans wolkvorming in bevolkte gebiede oorheers, het plantvlugtige stowwe 'n groter invloed op meer ongerepte grond. Dit was egter eers in onlangse jare dat laboratoriumgereedskap sensitief genoeg geword het om die bydrae van sesquiterpenes en ander natuurlike vlugtige stowwe tot wolkvorming te identifiseer en te verstaan.

Hierdie navorsing werp lig op die belangrikheid daarvan om die rol van bome in wolkvorming en die impak daarvan op klimaatmodellering in ag te neem. Deur ons kennis van aërosolproduksie en sy bronne uit te brei, kan wetenskaplikes skattings van vorige atmosferiese toestande verfyn en meer akkurate voorspellings maak oor toekomstige klimaatscenario's.

Bronne:

– Wetenskapvooruitgang: [voeg volledige aanhaling in]

– Universiteit van Miami: [voeg volledige aanhaling in]