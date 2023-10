Astroforge berei voor vir die eerste kommersiële diepruimtesending

Astroforge, 'n maatskappy wat in Kalifornië gebaseer is, maak aansienlike vordering in sy missie om edelmetale in die ruimte te myn. Die maatskappy gaan volgende jaar sy ruimtetuig, Brokkr-2, op 'n vuurpyl lanseer as deel van SpaceX se Artemis-program. Dit sal die eerste keer wees dat 'n private maatskappy 'n sending in die diep ruimte stuur.

Die motivering agter ruimtemynbou is die toenemende behoefte aan metale namate die wêreld wegskuif van fossielbrandstowwe na hernubare energie. Die aarde se hulpbronne is beperk, en mynbou in tradisionele plekke kom met ekonomiese en omgewingskoste. Baie asteroïdes in ons sonnestelsel bevat egter 'n magdom metale, soos kobalt, nikkel en platinumgroepmetale, wat deurslaggewend is vir die industrieë van die toekoms. Daarbenewens het hierdie asteroïdes hoër konsentrasies metale as op Aarde, wat beteken dat minder materiaal ontgin moet word om meer metale te produseer.

Astroforge beoog om hierdie mark te benut deur mynbou in die ruimte suksesvol te kommersialiseer. Terwyl ander maatskappye in die verlede ruimte-ontginning probeer het, glo Astroforge dat die huidige landskap gunstiger is as gevolg van verminderde koste en die beskikbaarheid van komponente van die rak van 'n florerende ekosisteem van ruimtemaatskappye. Die totale koste van Astroforge se Brokkr-2-missie word op minder as $10 miljoen geraam.

Astroforge se stigters, Matt Gialich en Jose Acain, het albei agtergronde in ruimte-ingenieurswese, met ervaring by SpaceX en ander lugvaartmaatskappye. Hulle het die potensiaal vir ruimtesendings erken, maar is afgeskrik deur die burokratiese uitdagings verbonde aan die werk aan diepruimteprojekte. In plaas daarvan het hulle besluit om Astroforge te lanseer om munt te slaan uit die vooruitgang in ruimtetegnologie en die potensiaal vir laer lanseringskoste.

Vir sy eerste diepruimtesending het Astroforge 'n M-tipe asteroïde geteiken, wat vermoedelik 'n hoër konsentrasie metale as die Aarde bevat. Terwyl die aanvanklike sending 'n verbyvlug van die asteroïde vir data-insameling en verkenning sal behels, hoop Astroforge om hierdie inligting vir toekomstige mynbedrywighede te gebruik.

Astroforge se vordering met die ontwikkeling van sy ruimtetuig en die suksesvolle toetsafvuur van sy vuurpyle demonstreer sy gereedheid vir 'n kommersiële diepruimtesending. Met die toenemende vraag na metale en die potensiaal van ruimtehulpbronne om in daardie behoeftes te voorsien, is Astroforge gereed om 'n beduidende impak in die mynbedryf te maak.

Bron: Forbes