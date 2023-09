Tiolligande beïnvloed die samestelling van metaalnanoklusters

Metaal nanoclusters, wat klein kristallyne strukture is wat 'n paar tot honderde metaalatome bevat, het unieke eienskappe wat hulle belowend maak vir verskeie toepassings. Onlangs het navorsers van die Anhui Universiteit die samestelling van goud-silwer (Au9Ag6) nanoclusters ondersoek met behulp van twee verskillende tiolligande, SPhpOMe en SPhoMe. Die doel was om te verstaan ​​hoe die spesifieke keuse van ligand die sintese en atoomstruktuur van die nanoclusters beïnvloed.

Die span het ontdek dat die nanoclusters verskillende hoër-orde superroosterstrukture gevorm het, afhangende van die tiolligand wat gebruik word. Die Au9Ag6-SPhpOMe-nanoklusters is in 'n ABAB-patroon gerangskik, terwyl die Au9Ag6-SPhoMe-nanoklusters in 'n ABCDABCD-patroon saamgestel is. Hierdie verskil in struktuur was die gevolg van die verpakking van goud en silwer atome binne die kern van die nanocluster, wat beïnvloed is deur die ligand wat gebruik is.

Verder het die navorsers waargeneem dat die optiese eienskappe van die nanoclusters ook verskil na gelang van die ligand. Die fotoluminessensie intensiteit van Au9Ag6-SPhoMe nanoclusters was groter as dié van Au9Ag6-SPhpOMe nanoclusters. Hierdie verskil in optiese eienskappe is toegeskryf aan die verhoogde niekovalente bindingsinteraksies in die Au9Ag6-SPhoMe nanoclusters.

Om die uitwerking van tiolligande op nanocluster-samestelling te verstaan, bied waardevolle insigte vir die ontwerp van nanomateriale met pasgemaakte strukture en eienskappe. Die navorsers hoop om hierdie kennis in die toekoms toe te pas om nanoclusters met pasgemaakte eienskappe vir verskeie toepassings te skep, veral in die veld van optika.

Hierdie studie beklemtoon die belangrikheid van atoompresisie in nanowetenskap en beklemtoon die rol van ligand-ingenieurswese in die beheer van die samestelling van nanoclusters. Deur 'n beter begrip van struktuur-eiendom-korrelasies te verkry, kan navorsers nuwe moontlikhede vir nanomateriale met verbeterde werkverrigting ontsluit.

