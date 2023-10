Navorsers voer kwantumsimulasie van omgekeerde tydvloei uit met behulp van verstrengeling

Navorsers aan die Universiteit van Cambridge het 'n interessante ontdekking op die gebied van kwantummeganika gemaak. Deur kwantumverstrengeling te manipuleer, kon hulle simuleer wat kan gebeur as die vloei van tyd omgekeer word. Onder leiding van David Arvidsson-Shukur van die Hitachi Cambridge Laboratory, het die span hul teorie verbind met kwantummetrologie, 'n veld wat kwantumteorie gebruik om hoogs sensitiewe metings te maak. Die eksperiment het behels dat twee deeltjies verstrengel is, waarvan een gemanipuleer is om die vorige toestand van die ander deeltjie te verander en sodoende die eksperiment se uitkoms te verander.

Verstrengeling verwys na wanneer 'n groep deeltjies identiese kwantumtoestande deel, selfs nadat dit deur groot afstande geskei is. Hierdie verskynsel lê die grondslag van kwantumberekening, waar verstrengelde deeltjies gebruik word om komplekse berekeninge uit te voer. Terwyl die konsep van deeltjies wat terugbeweeg in tyd die onderwerp van debat was, werp die Cambridge-span se benadering nuwe lig op die moontlikhede.

Die span se simulasie het getoon dat dit teoreties moontlik is om vorige aksies terugwerkend te verander deur gebruik te maak van kwantumverstrengeling manipulasie. Hulle het byvoorbeeld geïllustreer hoe iemand op dag een 'n geskenk aan 'n ander persoon kan stuur sonder om hul wenslys tot dag twee te ken, maar steeds daarin slaag om dit wat op dag een gestuur is, te verander op grond van die inligting wat ontvang is. Hierdie innovasie maak potensiële toepassings in kwantumrekenaars en ander tegnologieë oop.

Die eksperiment het 'n 75% kans op mislukking vir die waargenome effek getoon, wat beteken dat die gewenste uitkoms in slegs een uit vier lopies bereik is. Om dit te versag, het die navorsers voorgestel om baie verstrengelde fotone te stuur en 'n filter te gebruik om ongekorrigeerde fotone te verwyder, om te verseker dat sommige uiteindelik die opgedateerde inligting sal dra. Terwyl die span verduidelik dat hul werk nie tradisionele tydreise moontlik maak nie, verteenwoordig dit 'n beduidende verkenning van die fondamente van kwantummeganika en 'n manier om vorige foute reg te stel vir 'n beter toekoms.

Die studie is ondersteun deur verskeie stigtings en organisasies, insluitend die Swede-Amerika-stigting, Lars Hierta-gedenkstigting, Girton College, en die Ingenieurs- en Fisiese Wetenskappe Navorsingsraad (EPSRC).

Bron: Cambridge Universiteit, Physical Review Letters