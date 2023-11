Baanbrekersmeting werp lig op die neutronvel van lood-208

Lood-208, 'n kern ryk aan neutrone met 82 protone en 126 neutrone, het die belangstelling van wetenskaplikes geboei weens sy unieke struktuur. In sy kern bevat dit 'n mengsel van protone en neutrone, terwyl sy omtrek omhul word deur 'n diffuse laag wat hoofsaaklik uit neutrone bestaan, bekend as die neutron-"vel". Hierdie fassinerende eienskap het die fokus van navorsing geword aangesien dit die sleutel tot die begrip van kwantumchromodinamika en die gedrag van kwarke en gluone binne die kern hou. Daarbenewens kan die bestudering van die neutronvel lig werp op die struktuur van neutronsterre, die ongelooflike digte oorblyfsels wat agtergebly het na 'n supernova-ontploffing.

Die dikte van die neutronvel van lood-208 is nou suksesvol deur teoretiese fisici by CERN gemeet. Met behulp van data van swaar-ioonlopies van die Large Hadron Collider (LHC), het die navorsers bepaal dat die dikte 0.217±0.058 femtometer is, wat ooreenstem met vorige metings wat deur verskillende metodes deur ander samewerking verkry is. Die datastel het bestaan ​​uit 670 datapunte van Lopies 1 en 2 van die LHC, hoofsaaklik versamel uit die ALICE-eksperiment, met bykomende bydraes van ATLAS en CMS.

Die meting van die dikte van die neutronvel bied 'n aansienlike uitdaging. Terwyl die struktuur van protone met behulp van elektronverstrooiing bepaal kan word, besit neutrone nie 'n elektriese lading nie en verstrooi elektrone nie op dieselfde manier nie. Neutrone word egter aansienlik beïnvloed deur die sterk kernkrag, wat verantwoordelik is vir die binding van kwarks en gluone binne atoomkerne.

In die swaar-ioonlopies by die LHC word strale van lood-208-kerne na mekaar aangedryf, wat teen hoë energieë bots. Die Lorentz-sametrekking veroorsaak dat hierdie kerne saamgepers word in pannekoekvormige voorwerpe wat naby die spoed van lig beweeg. Die kolossale energie en druk wat tydens die botsing gegenereer word, skeur die gluone wat die kwarks binne die nukleone hou, uitmekaar en vorm 'n stof bekend as kwark-gluonplasma. Daar word geglo dat kwark-gluonplasma bestaan ​​het in die oomblikke onmiddellik na die Oerknal en word teoretiseer om in die kern van neutronsterre te bestaan.

Soos die druk en temperatuur binne die LHC afneem, verval die quark-gluonplasma in deeltjies wat deur die LHC-detektors opgespoor kan word, wat insig gee in die eienskappe van hierdie unieke toestand van materie. In die geval van lood-208 bepaal die verspreiding van protone en neutrone die grootte en vorm van die kwark-gluonplasma, wat fisici die vermoë gee om die struktuur van die lood-208-kern te visualiseer en die dikte van sy neutronvel te bereken.

Hierdie baanbrekende meting verteenwoordig die eerste keer dat die dikte van die lood-208 neutronvel met behulp van die sterk krag bepaal is. In 'n vorige studie wat deur die Lead Radius Experiment (PREX)-samewerking by die Thomas Jefferson Nasionale Versnellerfasiliteit uitgevoer is, is 'n soortgelyke resultaat van 0.283±0.071 femtometer in 2021 verkry deur tegnieke wat afhanklik is van die elektro-swak krag.

"Dit is merkwaardig dat hierdie nuwe bepaling, wat uitsluitlik op bestaande data gebaseer is, 'n onsekerheidsvlak lewer wat vergelykbaar is met ander eksperimentele bepalings," merk Wilke van der Schee, een van die skrywers van die studie van CERN se Teoretiese Fisika-departement. "In die toekoms, met meer toegewyde metings, kan ons ongetwyfeld die akkuraatheid van die onttrekking uit LHC-data verbeter."

Hierdie deurbraakresultaat dien as 'n brug wat navorsing in oënskynlik uiteenlopende velde verbind, wat die ryke van hoë-energie kernbotsings, neutronsterre en kernstruktuur verenig. Deur kundigheid uit verskeie wetenskaplike domeine te kombineer, verskuif wetenskaplikes die grense van kennis en verkry hulle dieper insigte in die fundamentele aard van materie en die geheimenisse van die heelal.

FAQ

1. Wat is die neutron "vel" van lood-208?

Die neutron-“vel” verwys na die diffuse buitenste dop van meestal neutrone wat die kern van lood-208 se kern omring.

2. Hoe verdiep die bestudering van die neutronvel ons begrip van kwantumchromodinamika?

Navorsing oor die neutronvel stel wetenskaplikes in staat om te ondersoek hoe kwarks en gluone, wat die uitruildeeltjies van die sterk krag is, binne die kern optree. Dit dra by tot 'n beter begrip van kwantumchromodinamika.

3. Waarom is die meting van die neutronveldikte uitdagend?

Om die dikte van die neutronvel te bepaal is moeilik omdat neutrone nie 'n elektriese lading het nie, wat maak dat hulle nie elektrone op dieselfde manier as protone kan verstrooi nie. Hulle word egter sterk beïnvloed deur die sterk kernkrag.

4. Wat is kwark-gluonplasma?

Kwart-gluonplasma is 'n toestand van materie wat vermoedelik oomblikke na die Oerknal bestaan ​​het. Dit is 'n stof waarin die kwarks en gluone, gewoonlik opgesluit in deeltjies soos protone en neutrone, ontbind is en vry is om onafhanklik te beweeg.

5. Hoe beïnvloed die dikte van die neutronvel ons kennis van neutronsterre?

Die bestudering van die neutronvel van lood-208 verskaf insigte in die struktuur van neutronsterre, wat die ongelooflike digte oorblyfsels is wat agtergebly het ná 'n supernova-ontploffing. Om die neutronvel te verstaan ​​dra by tot ons begrip van die samestelling en eienskappe van neutronsterre.