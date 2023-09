Die gewelddadige spel van oorlewing vir alpiene marmotte in die aangesig van klimaatkrisis

Die skattige alpiene marmotte, bewonder deur stappers en verewig in kuns en advertensies, leef 'n lewe van wrede kompetisie om oorheersing. Die klimaatkrisis verskerp egter hul stryd om oorlewing in die Alpe.

In 'n laboratorium naby die Frans-Italiaanse grens hanteer ekoloë Christophe Bonenfant en Rébecca Garcia alpiene marmotte versigtig, verdoof hulle, neem afmetings en monsters, en bring dit terug na hul vangplek. Die marmotte, bekend vir hul brutale aard, veg fel vir grondgebied en oorheersing. Die dominante egpaar verhoed dat ander familielede voortplant deur boelies en stresvlakke. Ondergeskiktes moet die groep verlaat of hul ouers doodmaak om te paar.

Die navorsers verwys na hierdie stryd om oorheersing as die "Game of Burrows", wat parallelle trek met 'n bekende televisieprogram. Die warmer klimaat in die Alpe maak die spel selfs meer gewelddadig, met konflikte wat toeneem en ondergeskiktes wat hul groepe vroeër verlaat. Die afnemende sneeubedekking, wat noodsaaklik is vir isolasie in hul gate tydens winterslaap, bedreig die voortbestaan ​​van marmottentjies. Gevolglik het kindermoordsyfers gestyg, en die stabiliteit van sosiale strukture en gesinsgroepe het afgeneem.

Ander klimaatverwante veranderinge, soos die oorskryding van die boomlyn en die aankoms van nuwe roofdiere, vererger die bedreigings wat die marmotte in die gesig staar, verder. Die warm Alpe dien as 'n skerp illustrasie van die klimaatsnood.

Terwyl die alpiene marmot tans nie bedreig word nie, neem die bevolking jaarliks ​​met 4% af as gevolg van hierdie klimaatverwante faktore. Die navorsers werk daaraan om hierdie bedreigings te verstaan ​​en te versag om die marmotte en hul komplekse sosiale struktuur te beskerm.

Bronne: Université de Lyon