Wetenskaplikes ontdek hoe mariene reptiele vinnig lang nekke ontwikkel het

Wetenskaplikes het ontdek hoe sekere mariene reptiele in die prehistoriese era lang nekke in 'n vinnige tempo ontwikkel het. Deur die fossiele van 'n mariene reptiel genaamd Chusaurus xiangensis te bestudeer, het navorsers van China en die VK gevind dat hierdie vroeë reptiele nuwe werwels by hul ruggraat gevoeg het, wat die verlenging van hul nekke moontlik gemaak het.

Aanvanklik was die navorsers onseker of C. xiangensis 'n pachypleurosaur was as gevolg van sy relatief kort nek. Verdere ontleding het egter die klassifikasie daarvan bevestig. Om die ontwikkeling van lang nekke beter te verstaan, het die wetenskaplikes fossiele van eosauropterygians, die groep wat pachypleurosaurs insluit, uit verskillende tydperke van die Trias-era vergelyk.

Die studie het aan die lig gebring dat die verhouding van bolyflengte tot neklengte by hierdie reptiele binne ongeveer 40 miljoen jaar van 90% tot 5% toegeneem het. Na hierdie tydperk het die groeitempo van hul nekke verlangsaam, wat daarop dui dat hulle 'n optimale lengte vir hul lewenstyl bereik het.

Die vroeë langnek reptiele het minder werwels gehad in vergelyking met hul latere familielede. Terwyl Chusaurus 17 werwels gehad het, het later pachypleurosaurs 25 gehad. Sommige plesiosaurs uit die Laat Krytperiode het selfs meer werwels gehad, met Elasmosaurus met 72 werwels.

Die navorsers bespiegel dat hierdie langwerpige nekke die reptiele toegelaat het om hul prooi, soos garnale en klein vissies, effektief te vang. Die vermoë om vinnig swemmende prooi op te raap, was waarskynlik voordelig vir hul oorlewing. Hierdie evolusionêre aanpassing is waarskynlik gedryf deur die massa-uitsterwingsgebeurtenis bekend as die Groot Sterf, wat voor die Trias-periode plaasgevind het. Die vinnige evolusie van mariene reptiele gedurende die herstelperiode beklemtoon hul veerkragtigheid en aanpasbaarheid in die lig van katastrofiese gebeure.

Ten slotte, die ontdekking van hoe mariene reptiele lang nekke ontwikkel het, bied belangrike insigte in die evolusionêre geskiedenis van hierdie antieke wesens en werp lig op hul oorlewingstrategieë in 'n veranderende wêreld.

