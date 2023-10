Plante wat verbinding vrystel wat lugbesoedeling vererger, studie bevind

opsomming:

’n Onlangse studie het bevind dat plante, soos eikebome en populiere, meer isopreen, ’n verbinding wat bydra tot swak luggehalte, op ’n warm planeet sal uitstraal. Isopreen kan problematiese deeltjies en lae-atmosfeer osoon vererger. Dieselfde verbinding kan egter ook die kwaliteit van skoon lug versterk en plante meer veerkragtig maak teen stressors soos insekte en hoë temperature. Die navorsing laat vrae ontstaan ​​oor die vind van die regte balans tussen plantveerkragtigheid en lugbesoedeling. Isopreen is die tweede-hoogste vrygestelde koolwaterstof op aarde, en dit reageer met stikstofoksiedverbindings wat in lugbesoedeling voorkom, wat osoon en ander ongesonde neweprodukte vir beide mense en plante skep. Die MSU-span se studie het ontdek dat stygende temperature 'n groter impak op isopreenproduksie het in vergelyking met stygende koolstofdioksiedvlakke. Die navorsers het eksperimente met populierplante gedoen en gevind dat 'n temperatuurverhoging van 10 grade Celsius tot meer as 'n tienvoudige toename in isopreenvrystellings gelei het. Hierdie bevinding sal help met die voorspelling van toekomstige isopreen-vrystellings en help gemeenskappe om intussen ingeligte keuses oor lugbesoedeling te maak.

