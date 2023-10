Britse satelliet verskaf presiese temperatuurdata om aanpassing by hitte te verbeter

’n Britse satelliet genaamd HotSat-1, wat in Junie deur die Londense maatskappy Satellite Vu (SatVu) gelanseer is, het sy aanvanklike beelde versend. Hierdie beelde verskaf fyn ingestelde temperatuurdata wat grondgebaseerde lewe kan help om by gebiede met intense hitte aan te pas. HotSat-1 is die eerste van 'n beoogde vloot van agt satelliete wat 'n netwerk sal vorm wat daarop gemik is om globale hittekaarte te verbeter. Die SpaceX-vuurpyl het HotSat-1 die ruimte ingedra, wat van Kalifornië af vertrek het.

SatVu beweer dat die termiese sensors op hierdie satelliete die vermoë het om die temperatuur op die grond met 'n resolusie van 3.5 meter te meet, wat die vermoëns van enige voorgangers oortref. Hierdie vlak van akkuraatheid is voldoende om nie net die hitte wat uit individuele dakke en mure voortspruit, te ontleed nie, maar selfs klein fragmente van infrastruktuur.

Die hoogs gedetailleerde temperatuurdata wat verkry word, kan talle toepassings hê. Dit kan byvoorbeeld nuttig wees om swak geïsoleerde geboue vas te stel, die energiedoeltreffendheid van fabrieke en industriële terreine te verbeter, hitte-eilande binne stede te identifiseer, en nog baie meer.

Onder die satelliet se vroeë beelde is 'n termiese video wat 'n trein vertoon wat deur Chicago gaan, die hitte wat deur veldbrande in Kanada gegenereer word, en die temperatuur van parkeerterreine in Las Vegas. SatVu het glo verpligtinge ter waarde van meer as $120 miljoen vir die gebruik van hierdie data verseker.

Al met al is HotSat-1 gereed om 'n belangrike rol te speel in die verskaffing van akkurate temperatuurinligting wat verskeie nywerhede en navorsers sal help om ingeligte besluite te neem en maatreëls te ontwikkel om aan te pas by stygende temperature en veranderende klimaatstoestande.

Definisies:

– Hittekaarte: Visuele voorstellings van temperatuurdata wat ontleding van temperatuurpatrone oor 'n spesifieke area moontlik maak.

– Isolasie: Materiaal of tegniek wat gebruik word om die oordrag van hitte te verminder.

– Hitte-eilande: Stedelike gebiede wat aansienlik hoër temperature ervaar as omliggende landelike gebiede as gevolg van menslike aktiwiteite en infrastruktuur.

