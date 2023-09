Koolstofdioksied bespeur op Jupiter se maan Europa wys na verborge oseaan

Wetenskaplikes het data van die James Webb-ruimteteleskoop gebruik om koolstofdioksied op Europa, een van Jupiter se mane, op te spoor. Hierdie bevinding dui daarop dat die uitgestrekte see onder Europa se ysige dop die nodige chemiese elemente kan hê om lewe te ondersteun. Daar word reeds geglo dat Europa 'n groot soutwater-oseaan onder sy bevrore buitekant het, wat dit 'n potensiële gasheer maak vir buiteaardse lewe in ons Sonnestelsel. Dit was egter 'n uitdaging om te bevestig of die see die regte toestande het.

Die navorsingspanne wat die Webb-teleskoopdata ontleed het, het bevind dat die volopste koolstofdioksied in 'n streek genaamd Tara Regio geleë is, bekend vir sy chaotiese terrein met kronkelende rante en krake. Daar word bespiegel dat warm water uit die see na die oppervlak kan styg, die ys kan smelt en mettertyd ongelyke rotse kan skep.

Die eerste studie het tot die gevolgtrekking gekom dat die koolstofdioksied waarskynlik afkomstig is van Europa se interne oseaan. Die moontlikheid dat die koolstof uit die planeet se binneland kom as rotsagtige karbonaatminerale, wat toe deur bestraling uitmekaar gebreek is, kon egter nie uitgesluit word nie. Verder is tafelsout ook in Tara Regio opgespoor, wat 'n potensiële verbinding met die verborge oseaan aandui.

Terwyl wetenskaplikes gehoop het om pluime water of vlugtige gasse te sien wat uit Europa se oppervlak skiet, het hulle niks opgespoor nie. Twee komende ruimtesendings, die Europese Ruimte-agentskap se Jupiter-maansonde Juice en NASA se Europa Clipper-sending, het ten doel om meer inligting oor Europa en sy geheimsinnige oseaan in te samel. Die Juice-sending, wat geskeduleer is om in 2032 verby Europa te vlieg, sal waardevolle insigte in die maan se oppervlakchemie bydra. Wetenskaplikes beklemtoon dat die primêre doel van hierdie sendings is om te bepaal of die ysige mane van Jupiter die regte toestande het om lewe te ondersteun, eerder as om die bestaan ​​van buiteaardse organismes te bevestig.

Bron: Agence France-Presse (AFP)