Daar is duisende potensieel gevaarlike asteroïdes wat stede kan verwoes

NASA se Planetêre Verdediging-afdeling is verantwoordelik vir die opsporing en opsporing van asteroïdes wat moontlik met die Aarde kan bots en wydverspreide vernietiging kan veroorsaak. Alhoewel die taak eenvoudig kan lyk, is dit eintlik nogal uitdagend. Asteroïdes straal nie lig uit nie, dus word hulle tipies opgespoor wanneer sonlig van hul oppervlak af weerkaats en deur teleskope vasgevang word wat die naghemel waarneem. Onlangs was daar 'n toename in die aantal teleskope wat spesifiek ontwerp is om na asteroïdes te jag.

Volgens 'n NASA-infografika wat in Oktober 2023 vrygestel is, is daar tans 32,000 405 bekende Naby-Aarde asteroïdes. Die poging om hierdie asteroïdes te identifiseer en op te spoor was merkwaardig, met meer as XNUMX miljoen waarnemings wat deur beide amateur- en professionele sterrekundiges aan die Minor Planet Centre, 'n sentrale spilpunt vir NASA se planetêre verdedigingstrategie, ingedien is.

Die infografika openbaar egter 'n paar ontstellende statistieke. Uit die 32,000 10,000 naby-aarde asteroïdes het meer as 140 2013 'n deursnee groter as 20 meter. As een van hierdie asteroïdes die Aarde sou tref, sou dit in staat wees om 'n hele stad uit te wis. Om dit in perspektief te plaas, is die asteroïde wat die Chelyabinsk-distrik in Rusland in XNUMX getref het, na raming XNUMX meter in deursnee, en dit het aansienlike skade en beserings veroorsaak.

Wat selfs meer kommerwekkend is, is dat NASA se kenners glo dat ons net minder as die helfte van die potensieel gevaarlike 140 meter-wye asteroïdes gevind het. Hulle skat dat daar meer as 14,000 50 van hierdie asteroïdes is wat nog ontdek moet word. Daarbenewens is daar ongeveer 1 asteroïdes met 'n deursnee van XNUMX kilometer wat nie gevind is nie. 'n Inslag van 'n asteroïde van hierdie grootte kan katastrofiese gevolge hê wat ver verder gaan as die vernietiging van 'n enkele stad.

Die planetêre verdedigingsgemeenskap, wat organisasies buite NASA insluit, staan ​​voor 'n uitdagende taak om die veiligheid van die mensdom te verseker. Elke poging, hoe klein ook al, speel 'n deurslaggewende rol in hierdie missie. Die boeiende infografika dien as 'n herinnering aan die belangrikheid van volgehoue ​​pogings om potensieel gevaarlike asteroïdes te identifiseer en op te spoor.