Nuwe studie onthul die uitwerking van oefening op geestesgesondheid

’n Onlangse studie wat deur navorsers aan ’n gesogte universiteit gedoen is, het lig gewerp op die positiewe uitwerking van oefening op geestesgesondheid. Die studie, wat 'n groot steekproefgrootte van meer as 1,000 XNUMX deelnemers ingesluit het, het bevind dat gereelde fisiese aktiwiteit algehele geestelike welstand aansienlik kan verbeter.

Die navorsers het oefening gedefinieer as enige vorm van fisiese aktiwiteit wat hartklop verhoog en die vrystelling van endorfiene bevorder. Hierdie aktiwiteite het stap, hardloop, fietsry, swem en deelname aan spansport ingesluit. Die deelnemers aan die studie is gevra om ten minste 150 minute matige intensiteit oefening per week deel te neem.

Die resultate van die studie het 'n sterk korrelasie tussen oefening en verbeterde geestesgesondheidsuitkomste getoon. Deelnemers wat aan gereelde oefening deelgeneem het, het laer vlakke van stres, angs en depressie gerapporteer. Hulle het ook hoër vlakke van selfbeeld en algehele lewenstevredenheid gerapporteer.

Verder het die studie bevind dat die positiewe uitwerking van oefening op geestesgesondheid nie beperk is tot fisieke fiksheidsvlakke nie. Selfs individue wat nie beduidende gewigsverlies of veranderinge in fisiese voorkoms ervaar het nie, het steeds verbeterings in hul geestelike welstand gerapporteer.

Hierdie bevindinge beklemtoon die belangrike rol wat oefening kan speel in die bestuur en behandeling van geestesgesondheidstoestande. Oefening is lank reeds bekend om te hê