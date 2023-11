Nuut onthul: Frank Borman se uitgebreide Warbird-versameling

Frank Borman, die bekende ruimtevaarder en voormalige USAF-kolonel, was nie net bekend vir sy historiese bevel van Apollo 8 nie, maar ook vir sy passie vir oorlogsvoëls. Terwyl die publiek hom dalk onthou vir sy baanbrekende ruimtesending, vier warbird-entoesiaste Borman as 'n stigterslid van die USAF Heritage Flight en die eienaar van 'n merkwaardige versameling noukeurig gerestoureerde vliegtuie.

In teenstelling met die algemene opvatting, het Borman se versameling verder as swaar yster gestrek. Onder sy vroeë verkrygings was 'n seldsame Convair L-13A nutsvliegtuig, wat hy van 1991 tot 1995 besit het. Daarbenewens het hy 'n Harvard Mk.4, liefdevol bekend as die "Pilot Maker", gehou om sy reflekse te verskerp. In 'n verrassende skuif het Borman kortstondig 'n Aero L-39C gevlieg, 'n vliegtuig van die ander kant van die Ystergordyn.

As 'n volmaakte vegvlieënier het Borman 'n trio Noord-Amerikaanse vegvliegtuie besit, insluitend twee Mustangs: P-51D USAAF #44-84850 en 'n Australies-geboude CA-18 Mustang, serie A68-187. Hy het ook 'n Sabre besit, spesifiek 'n Canadair CL-13B Mk. 6, wat hy breedvoerig gevlieg het voordat hy dit aan mede Heritage Flight-vlieënier Ed Shipley oorgedra het.

Deur die middel van die 2000's het Borman sy versameling verder uitgebrei en ten minste twee ander oorlogsvoëls genaamd US US aangeskaf. Onder hulle was 'n Cessna L-19, bekend as US US III, wat hy gretig opgetel het tydens die nege-en-dertigste herdenking van Apollo 8 se Oukersaand-uitsending.

Afgesien van oorlogsvoëls, het Borman ook verskeie siviele vintage vliegtuie besit, insluitend 'n uitvoerende gekonfigureerde Waco SRE, 'n Stinson V-77 en 'n C-45 Expeditor. Sy span se restourasies het deurgaans lugskoupryse ingeoes, met sy P-51 en P-63 wat albei top-toekennings by die EAA Sun n' Fun-skou gewen het.

Behalwe sy merkwaardige versameling, het Borman beduidende bydraes tot beide die lugvaart en korporatiewe wêreld gelewer. Hy het Eastern Airlines tot winsgewendheid gelei en het 'n inspirerende en bemoedigende leier vir talle vlieëniers uitgebeeld. Sy heengaan die afgelope jare is met groot hartseer begroet, wat 'n leemte in die lugvaartgemeenskap gelaat het.

Vrae:

V: Wat was Frank Borman se bekendste prestasie?

A: Frank Borman is veral bekend vir sy rol as die bevelvoerder van Apollo 8, die eerste sending om 'n lae Aarde-baan te verlaat en om die maan te wentel.

V: Watter soort vliegtuig het Frank Borman besit?

A: Frank Borman het 'n verskeidenheid vliegtuie besit, insluitend oorlogsvoëls soos Mustangs en die Sabre, sowel as siviele vintage tipes soos die Waco SRE en die Stinson V-77.

V: Het Frank Borman aan lugvertonings deelgeneem?

A: Ja, baie van Frank Borman se restourasies het lugskoupryse gewen, en sy P-63 Kingcobra was die Grootkampioen Warbird by die Oshkosh-lugskou in 1998.