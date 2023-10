Die Universiteit van Manchester speel 'n belangrike rol in die sending om die oorsprong van die heelal te bestudeer

Die Universiteit van Manchester is gekies om deel te neem aan die baanbrekende LiteBIRD-missie, wat daarop gemik is om patrone in die lig van die vroeë Heelal op te spoor. Onder leiding van Japan, sal die sending die kosmiese mikrogolf agtergrond (CMB) bestraling ondersoek om die geldigheid van die kosmologiese inflasie teorie te toets, wat verduidelik hoe die Heelal vinnig uitgebrei het na die Oerknal. Die Britse Ruimte-agentskap het aanvanklik £2.7 miljoen toegewy om Britse wetenskaplikes, insluitend dié van Manchester, te finansier in die ontwerp van die sending se gespesialiseerde wetenskaplike instrumente en die ontleding van die data.

Die VK se finansiële ondersteuning sal ook Cardiff Universiteit in staat stel om die teleskope se lense en filters te vervaardig. Die missie sal na verwagting 'n totaal van £17 miljoen in Britse belegging ontvang en is geskeduleer om voor 2030 van stapel te stuur. LiteBIRD sal die B-modus polarisasiepatroon in die CMB ontleed om "oer gravitasiegolwe" op te spoor, wat bewyse vir of teen kosmologiese inflasie verskaf .

Die Universiteit van Manchester se sterrekundiges sal bydra tot die data-ontledingspan, wat werk om die CMB-straling van ander vorme van bestraling in die Heelal te isoleer, terwyl instrumentele interferensie tot die minimum beperk word. LiteBIRD is deel van 'n Europese konsortium, met Frankryk se ruimte-agentskap CNES wat die projek lei.

LiteBIRD volg die uiters suksesvolle Europese Ruimte-agentskap se Planck-sending op, waarin Manchester 'n groot rol gespeel het. Die universiteit se kundigheid en ervaring in CMB-navorsing, wat terugdateer na die laat 1970's, sal aansienlik bydra tot die missie se sukses. Ander Britse instellings, insluitend Cardiff Universiteit, Cambridge, MSSL, UCL, Oxford en Sussex, sal ook bydra tot die ontwikkeling van die missie.

Dr. Stuart Harper, 'n post-doktorale navorser by Manchester, het opgewondenheid uitgespreek oor die werk aan LiteBIRD, en beklemtoon hoe belangrik dit is om kontaminerende "voorgrond" emissies en instrumentele foute te verstaan ​​vir die ontleding van die data. Manchester se betrokkenheid by LiteBIRD, saam met sy leierskap in die Simons Observatory-projek, plaas die universiteit en die VK aan die voorpunt van kosmologiese navorsing vir die volgende dekade.

