Gasreuse meer algemeen as wat voorheen gedink is, studie stel voor

’n Onlangse studie wat in die joernaal Nature Communications gepubliseer is, het voorgestel dat gasreuse soos Jupiter meer algemeen kan wees as wat voorheen gedink is, veral in stiller streke van sterrestelsels. Die tradisionele begrip van sterstelsels was dat dit bestaan ​​het uit rotsagtige planete naby die ster en gasreuse verder uit. Onlangse ontdekkings van "warm Jupiters", gasreuse wat baie naby aan hul sterre wentel, het egter hierdie aanname uitgedaag.

Die studie, wat deur Raffaele Gratten en sy kollegas by die Italiaanse Nasionale Instituut vir Astrofisika gedoen is, het gefokus op die Beta Pictoris Moving Group, 'n klein groepie sterre wat sowat 115 ligjare ver geleë is. Hulle het die massa en beweging van 30 sterre in hierdie groep ontleed en gevind dat ongeveer 20 van hulle moontlik gasreuse soortgelyk in grootte as Jupiter in die buitenste streke van hul sterrestelsels kan ondersteun.

Hierdie bevinding is betekenisvol omdat vorige opnames voorgestel het dat gasreuse relatief skaars is in sterstelsels, met minder as een uit elke vyf sonagtige sterre wat hul eie weergawe van Jupiter het. Die navorsers glo dat die sleutelverskil lê in die omgewing van die Beta Pictoris Moving Group, wat yler en minder bevolk is in vergelyking met ander stervormende streke. In hierdie stil, verspreide woonbuurte het gasreuse 'n groter kans om te vorm en te oorleef.

Gasreuse, soos Jupiter, word in die koue buitenste streke van sterstelsels gebore, waar vlugtige elemente in ys en gas kan kondenseer. Die vorming en stabiliteit van hierdie planete kan egter ontwrig word deur die gravitasie-interaksies met ander reuse-planete of sterre wat verbygaan. In digbevolkte sterstreke kan die teenwoordigheid van meer sterre en 'n kleiner afstand tussen hulle dit moeilik maak vir gasreuse om hul posisie te vorm en te behou.

Terwyl die geboorteplek van ons eie Son onder astrofisici gedebatteer word, dui hierdie studie daarop dat dit onwaarskynlik is dat ons Sonnestelsel uit 'n digbevolkte ster-kwekery ontstaan ​​het. Die navorsing dui daarop dat ons Son moontlik in 'n stiller gebied ontstaan ​​het met slegs 'n paar verstrooide jong sterre. Om die vorming van sterstelsels verder te verstaan, sal bykomende studies in digter stervormingstreke nodig wees.

Die data wat ingesamel is deur ESA se Gaia-sterrewag, wat tans om die son wentel, kan verdere insigte oor hierdie intrige vraag bied.

Bronne: Nature Communications, Inverse