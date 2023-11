Die verborge heelal: die onthulling van die geheime anderkant die sone van vermyding

Ons begrip van die kosmos word intrinsiek beperk deur die feit dat ons in 'n sterrestelsel woon wat wemel van interstellêre gas en stof. Nêrens is dit meer uitgespreek as in die sentrale streek van die Melkweg nie, gepas genoem die "sone van vermyding", waar 'n dik stofsluier ons uitsig op buitegalaktiese voorwerpe belemmer. Onlangse vooruitgang in waarnemingstegnieke begin egter deur hierdie kosmiese waas steek, en bied 'n blik op wat daarin versteek is.

Terwyl sigbare lig deur die digte stof in die Sone van Vermyding versmoor word, het wetenskaplikes hulle tot infrarooi- en radiolig gewend, wat hierdie versperring kan binnedring. Deur gebruik te maak van lugopnames en openbare data, het 'n onlangse studie in die streek gedelf en sterrestelsels ontdek wat tot nou toe opsporing ontduik het.

Die studie het gesentreer op die naby-infrarooi openbare opname bekend as VISTA Variables in Vía Láctea (VVV), met die VISTA-teleskoop in Paranal, Chili. Alhoewel dit hoofsaaklik bedoel is om bolvormige en oop trosse te bestudeer, het hierdie opname toevallig data oor sterrestelsels binne die Sone van Vermyding vasgevang. Om hierdie sterrestelsels te identifiseer, het die navorsers deur die data gesif en gesoek na uitgebreide voorwerpe met 'n tipiese galaktiese spektrum.

Deur hul bevindings met die 2MASS Extended Source Catalogue te kruisverwys, het die span 182 sterrestelsels in die VVV-opnamegebied bevestig. Ten spyte van die relatief klein aantal, het die beelde wat deur die VVV-opname verkry is, 'n veel groter vlak van detail vertoon as dié wat verkry is uit die 2MASS-opname. Merkwaardig genoeg het hierdie studie daarin geslaag om 75% van die bekende sterrestelsels in die streek te bekragtig, wat 'n deurslaggewende stap vorentoe was in ons verkenning van versteekte sterrestelsellandskappe.

Met hierdie baanbrekende werk as 'n springplank, beplan die span om hul ondersoek uit te brei deur data van die VVV Uitgebreide Opname te gebruik. Hierdie uitbreiding sal na verwagting insig gee in duisende bykomende sterrestelsels wat binne die Sone van Vermyding skuil. Wat eens 'n gebied was om te vermy, het 'n boeiende grens geword, wat aanloklike ontdekkings bied en 'n kans om die raaisels wat in 'n verduisterde deel van die heelal ingesluit is, te ontrafel.

