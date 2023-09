Nuwe oplossings vir die drieliggaamprobleem ontdek

'n Internasionale span wiskundiges het onlangs 'n merkwaardige ontdekking op die gebied van fisika en wiskunde gemaak. Hulle beweer dat hulle 12,000 XNUMX nuwe oplossings gevind het vir die verwarrende drieliggaamprobleem, wat al eeue lank 'n onderwerp van studie is.

Die drieliggaamprobleem behels die berekening van die stabiele wentelbaan van drie voorwerpe wat mekaar wedersyds met swaartekrag beïnvloed. Dit is 'n komplekse legkaart wat wetenskaplikes en wiskundiges al jare lank intrigeer. Hierdie nuut ontdekte wentelbane is beskryf as 'n "baie pragtige ruimtelike en tydelike struktuur" deur hoofstudieskrywer, Ivan Hristov.

Met behulp van 'n superrekenaar kon die span hierdie nuwe wentelbane identifiseer. Hristov glo egter dat selfs meer oplossings opgespoor kan word met vooruitgang in tegnologie. Drieliggaamstelsels is redelik algemeen in die heelal, met veelvuldige planete of sterre wat om mekaar wentel binne baie sterrestelsels. Daarom het die begrip van die dinamika van hierdie stelsels waardevolle implikasies vir sterrekundiges wat die kosmos bestudeer.

Dit is belangrik om daarop te let dat alhoewel hierdie nuutgevonde wentelbane betekenisvol is, hul stabiliteit nog bepaal moet word. Vir 'n wentelbaan om as stabiel beskou te word, moet dit in staat wees om herhaaldelik oor tyd te voorkom sonder om te disintegreer. Werklike sterstelsels kan kragte hê wat die teoretiese stabiliteit van hierdie wentelbane kan ontwrig.

Sterrekundige Juhan Frank van Louisiana State University stel voor dat die nuwe oplossings moontlik nie eintlik in die natuur gerealiseer kan word nie. Hy verduidelik dat drie-liggaamsisteme na 'n aanvanklike komplekse orbitale interaksie dikwels disintegreer in 'n binêre stelsel en 'n ontsnappende derde liggaam.

Ten spyte van hul potensiële gebrek aan stabiliteit in die natuurlike wêreld, is hierdie nuut ontdekte oplossings van groot teoretiese belang. Wiskundiges word deurgaans gefassineer deur die ingewikkeldheid van die drieliggaamprobleem en die oorvloed moontlike oplossings wat binne die wette van fisika bestaan.

Bron:

– Nuwe wetenskaplike

– Databasis arXiv