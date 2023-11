NASA se X-59 Supersoniese Vliegtuig: baan die weg vir vinniger lugreise

NASA se baanbrekende X-59 supersoniese vliegtuig, wat dikwels na verwys word as die 'seun van Concorde', maak aansienlike vordering met sy eerste vlug. Die ruimte-agentskap het onlangs aangekondig dat die vliegtuig na die verfskuur by Lockheed Martin Skunk Works se fasiliteit in Palmdale, Kalifornië geskuif is, wat 'n belangrike mylpaal in die ontwikkelingsproses merk.

Sodra die X-59 geverf is, sal die span finale metings van sy gewig en vorm doen om rekenaarmodellering te verbeter. Hierdie supersoniese passasiersvliegtuig is ontwerp om vinniger as die spoed van klank te vlieg, byna twee keer so vinnig as die ikoniese Concorde, en poog om ontwrigting wat veroorsaak word deur soniese oplewing te verminder. Ingenieurs is vasbeslote om die klank te verminder tot 'n blote 'soniese stamp', wat minimale versteuring vir mense op die grond verseker.

Opwindend genoeg het NASA ongeveer vyftig gevestigde roetes geïdentifiseer wat stede verbind waar die X-59 moontlik kan werk. Een so 'n roete sal vlugte van New York na Londen toelaat, wat reistye met tot vier keer die gewone tydsduur verminder. Die X-59 se verfskema is ook onthul, met 'n oorwegend wit lyf, 'n Nasa "soniese blou" onderkant, en treffende rooi aksent op die vlerke.

Behalwe sy visuele aantrekkingskrag, dien die verf 'n belangrike doel. Dit dien as 'n beskermende laag wat die vliegtuig teen vog en korrosie beskerm, terwyl dit ook veiligheidsmerke insluit wat noodsaaklik is vir grond- en vlugbedrywighede. Cathy Bahm, die projekbestuurder vir die laeboomvlugdemonstrator, het groot entoesiasme vir die projek uitgespreek en gesê dat om die X-59 te sien versier met vars verf en kleure 'n asemrowende oomblik sal wees wat hul visie lewendig sal maak.

Die X-59 supersoniese vliegtuig speel 'n sentrale rol in NASA se Quesst-sending, wat sal behels om oor verskeie geselekteerde Amerikaanse gemeenskappe te vlieg om data oor publieke persepsies van die vliegtuig se klank in te samel. Hierdie data sal dan aan reguleerders verskaf word, wat moontlik die weg baan vir aanpassings aan huidige reëls wat kommersiële supersoniese vlugte oor land verbied.

Met sy verwagte vermoë om lugreise te revolusioneer, verteenwoordig die X-59 'n beduidende sprong vorentoe in lugvaarttegnologie. Soos NASA vorder na die vliegtuig se eerste vlug, lyk die toekoms van vinniger en stiller lugreise nader as ooit tevore.

vrae

Wat is die X-59 supersoniese vliegtuig?

Die X-59 is 'n supersoniese vliegtuig wat deur NASA ontwikkel is met die doel om vinniger as die spoed van klank te vlieg en die ontwrigtende impak van soniese bom aansienlik te verminder.

Wat is die doel om die X-59 te verf?

Die verf op die X-59 dien beide kosmetiese en funksionele doeleindes. Dit voeg visuele aantrekkingskrag by terwyl dit die vliegtuig teen vog en korrosie beskerm. Daarbenewens bevat dit veiligheidsmerke wat noodsaaklik is vir grond- en vlugbedrywighede.

Hoe sal die X-59 lugreise beïnvloed?

As dit suksesvol is, kan die X-59 'n rewolusie in lugreise veroorsaak deur reistye aansienlik te verminder. Byvoorbeeld, een voorgestelde roete is van New York Stad na Londen, wat tot vier keer vinniger as die huidige vlugtydperk voltooi kan word.

Wat is die doel van NASA se Quesst-sending?

Die Quesst-missie behels om die X-59 oor geselekteerde Amerikaanse gemeenskappe te vlieg om data oor publieke persepsies van die vliegtuig se klank in te samel. Hierdie data sal aan reguleerders verskaf word, wat moontlik lei tot aanpassings in huidige reëls wat supersoniese vlug oor land beperk.