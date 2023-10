Waarneming van die lug: 20-23 Oktober

Hierdie artikel verskaf inligting oor waarneming van die lug vanaf 20-23 Oktober, insluitend die posisies van planete, die sigbaarheid van die Maan en die Orionid-meteoorreën.

Oktober 20

Mercurius, die kleinste planeet in die sonnestelsel, bereik superieure konjunksie en sal in November as 'n aandster sigbaar word.

Tydens die donker venster is dit moontlik om M1, die Krap-newel, te sien, wat die oorblyfsel is van 'n massiewe ster wat in 1054 ontplof het. Die newel verskyn as 'n witterige vlek in die lug, en sy sentrale pulsar kan gesien word met 'n groot teleskoop.

Oktober 21

Vanaand is Internasionaal Observeer the Moon Night, en die Maan bereik Eerste Kwartier. Dit bied goeie geleenthede om waar te neem terwyl skemer val. Die maan is in Boogskutter, hoog in die suide teen sonsondergang en beweeg na die suidwestelike horison.

Waarnemers kan soek na die terminator, wat die lyn is wat die donker en ligte areas van die Maan verdeel. Die Apennyngebergte en kraters Archimedes, Autolycus en Aristillus is naby die ewenaar sigbaar. Suid van die ewenaar kan kraters Albategnius en Hipparchus waargeneem word.

Die Orionid-meteoorreën bereik ook vanaand 'n hoogtepunt, met die beste kyktyd in die vroeë oggendure van 22 Oktober. Die meteore is afkomstig van puin wat deur Halley's Comeet agtergelaat is en kan naby die sterrebeeld Orion gesien word, met die stralende punt net noordoos van die ster Betelgeuse. Waarnemers kan verwag om 15 tot 20 meteore per uur voor sonop te sien.

Oktober 22

Die beste tyd om die Orionid-meteoorreën te bekyk, is in die vroeë oggendure tussen 2:45 en plaaslike sonsopkoms. Die stralende punt van die meteore is naby die ster Betelgeuse in Orion, en die beste uitsigte sal vanaf ongeveer XNUMX° weerskante van hierdie punt kom.

Waarnemers moet 'n donker lug met 'n duidelike uitsig oor die noordelike, oostelike en suidelike horison vind en die lug vir verskietende sterre skandeer. Astofotograwe kan ook die meteore in hul beelde vasvang. Meteore se pryse behoort te verbeter namate dagbreek naderkom.

Oktober 23

Venus bereik die grootste westelike verlenging om 7:46 EDT, wat ongeveer XNUMX° vanaf die Son verskyn. Die planeet bereik ook tweespalt, wat half verlig voorkom. Waarnemers kan Venus se voorkoms oor die volgende paar dae vergelyk om te bepaal wanneer dit presies half verlig lyk.

Venus is tans sigbaar as 'n môrester en sal vir die volgende paar dae voortduur.

Bronne:

– Sterrekunde: Roen Kelly