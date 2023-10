Superbolts: kragtige weerlig slaan meer waarskynlik naby land- en wateroppervlaktes

Nuwe navorsing het aan die lig gebring dat superboute, uiters kragtige weerligstrale, meer geneig is om te voorkom wanneer stormwolke se laaisones naby land- of wateroppervlaktes is. Hierdie bevinding gee insig in waarom sekere streke meer superboute ervaar en kan help om die uitwerking van klimaatsverandering op hierdie verskynsels te voorspel.

Superboute is weerligstrale wat 1,000 1 keer sterker is as gewone weerlig. Hulle maak minder as XNUMX% uit van die totale weerlig, maar kan aansienlike skade aan infrastruktuur en skepe veroorsaak. Vorige studies het getoon dat superboute geneig is om oor die Noordoos-Atlantiese Oseaan, die Middellandse See en die Altiplano in Peru en Bolivia te groepeer, een van die hoogste plato's op aarde. Tot nou toe het wetenskaplikes egter nie 'n duidelike verduideliking gehad vir die vorming en verspreiding van hierdie superboute wêreldwyd nie.

Die nuwe studie, gepubliseer in die Journal of Geophysical Research: Atmospheres, verskaf die eerste verduideliking vir die vorming en verspreiding van superboute oor land en see. Die navorsers het sleutelfaktore soos grond- en wateroppervlakhoogte, laaisonehoogte, wolktemperature en aërosolkonsentrasies ontleed. Hulle het gevind dat 'n kleiner afstand tussen die laaisone en die land- of wateroppervlak aansienlik kragtiger weerlig tot gevolg gehad het.

Die streke met die hoogste konsentrasie supergelaaide weerlig, naamlik die Noordoos-Atlantiese Oseaan, die Middellandse See en die Altiplano, het almal een ding in gemeen: kort gapings tussen die weerliglaaisones en -oppervlaktes. Hierdie ontdekking is 'n groot deurbraak en sal wetenskaplikes help om te verstaan ​​hoe veranderinge in klimaat die voorkoms van superboute in die toekoms kan beïnvloed.

Alhoewel hierdie navorsing belangrike insigte verskaf, is daar nog baie onbekende faktore om te verken. Die span beplan om ander faktore te ondersoek wat tot superboutvorming kan bydra, soos die magnetiese veld of veranderinge in die sonsiklus. Om die oorsake van superboute te verstaan ​​is 'n belangrike stap in die rigting van 'n meer omvattende begrip van hierdie fassinerende natuurverskynsel.

Bron:

– Efraim, A., Rosenfeld, D., Holzworth, R., & Thornton, JA (2023). 'n Moontlike oorsaak vir die voorkeur van Super Bolt-weerlig oor die Middellandse See en die Altiplano. Tydskrif vir Geofisiese Navorsing: Atmosfere. DOI: 10.1029/2022JD038254