Die droogtekrisis: Frankryk se Doubsrivier verloor water teen 'n onrusbarende tempo

Die Doubsrivier, Frankryk se tiende grootste rivier, beleef ’n erge droogte wat die watervlakke drasties laat daal. Bote en dokke wat eens onder water was, rus nou op droë rotse. Hierdie ongewone gebrek aan reënval tesame met bestaande geologiese kenmerke het 'n verwoestende situasie vir die streek tot gevolg gehad.

Inwoners en plaaslike inwoners sien hierdie ongekende gebeurtenis met kommer aan. Die 81-jarige Pierre Billod, wat sy hele lewe naby die rivier gewoon het, het sy verbasing uitgespreek oor die huidige droogte, wat volgens hom feitlik nooit gedurende sy leeftyd voorgekom het nie. Hy het egter vorige periodes van droogte erken.

In die dorp Villers-le-Lac het die meer waarna die dorp vernoem is heeltemal opgedroog. Dit is nou 'n grasbedding waar 'n mens moontlik na Switserland kan stap sonder om hul voete nat te maak. Net so staan ​​daar in die Switserse dorpie Les Brenets 'n beskuldigdebank wat al lank vir water wag, nou leeg.

Baie glo dat hierdie droogte die gevolg is van aardverwarming. Sebastien Arcidiacona het sy bekommernisse oor die situasie uitgespreek en gesê: "Dit sal dom wees om dit te ontken." Alhoewel die koppeling van 'n spesifieke weergebeurtenis aan klimaatsverandering uitdagend kan wees, beweer wetenskaplikes dat mens-geïnduseerde aardverwarming verantwoordelik is vir meer gereelde en intense ekstreme weerverskynsels.

Benewens die gebrek aan reënval, is nog 'n bydraende faktor tot die verdwynende Doubsrivier die dreinering van sy water in 'n naburige rivier ondergronds. Vincent Fister, ’n hidrogeoloog vir EPTB, het verduidelik dat die Doubs se watervloei na die Loue verlore gaan weens hul verbinding.

Die gevolge van die rivier se verdwyning is erg vir die plaaslike toerismebedryf. ’n Watersportsentrum naby die meer en ’n riviervaartmaatskappy wat op die Doubs bedrywig is, is grootliks geraak. Die watersportsentrum het opgemerk dat dit die tweede agtereenvolgende jaar van sulke toestande is, en dit is selfs erger as voorheen.

Die rivier se drastiese daling in watervlakke het die vaartmaatskappy genoop om passasiers per bus stroomaf te vervoer na 'n kloof genaamd Bassins du Doubs, waar die laaste oorblywende water teenwoordig is. Die vlakke van die rivier in vorige jare sou tipies in September styg, maar hierdie jaar is die situasie kommerwekkend.

Die kaptein van die riviervaartmaatskappy het opgemerk dat hulle elke dag minstens 15 sentimeter water verloor. Die watervlak het 11 meter onder die gemiddelde gedaal, en selfs 'n visserman moet droë gebiede navigeer wat eens onder water was.

Toerisme in die streek het groot skade gely, met 'n aansienlike afname in besoekers. Die ikoniese Saut du Doubs-waterval het ook vroeg in die somer opgehou vloei. Die volhoubaarheid van plaaslike besighede wat sterk afhanklik is van die rivier se ekosisteem is 'n groeiende kommer.

Die droogtekrisis in Frankryk se Doubsrivier beklemtoon die dringende behoefte om klimaatsverandering aan te spreek en volhoubare oplossings te ontwikkel om die impak van uiterste weersomstandighede op plaaslike gemeenskappe te versag.

Bronne:

– Meteo France se hoofvoorspeller Cedric Hertzog

– Vincent Fister, hidrogeoloog vir EPTB